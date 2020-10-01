  • 27°C
香港時間 : 20201001日 (四) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲第二波疫情】西班牙馬德里擬半封城 地方政府反對

環球社會熱點 15:29 2020/10/01

分享：

【歐洲第二波疫情】西班牙馬德里擬半封城 地方政府反對

歐洲疫情反覆，西班牙馬德里大區計劃半封城，但遭地方政府官員反對。衛生大臣伊利亞（Salvador Illa）形容，當地情況複雜，令人憂慮，強調「馬德里的健康，等同西班牙的健康」。馬德里地方政府的高級衛生官員表明拒絕接受封城措施，揚言透過法律途徑阻止。

西班牙新增逾1.1萬宗新冠肺炎確診，超過4成來自馬德里。伊利亞公布新的半封城措施，料未來數日實施。當局會限制居民流動，酒吧及食肆營業時間亦受限，活動和聚會的人數上限是6人。

西班牙馬德里擴大封城 百萬人禁足【下一頁】

英國法國西班牙嚴峻 相當於本港日增千宗【下一頁】

實施新措施的範圍包括馬德里市區和周邊其他9個市鎮，每個市鎮最少有10萬人居住，加上馬德里的300萬人，料有390萬人受影響。

馬德里地方衞生部門官員批評中央政府倉卒行事，新措施無法擊退病毒；做法沒有法律依據，干涉馬德里地方政府的事務。他又形容當地疫情穩定，反斥以首相桑切斯為首的左翼政府散播恐慌。

西班牙確診連連破頂 疫情為何冠絕西歐？【下一頁】

西班牙確診增長超越3月高峰 當局堅持復課【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結
今日
【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結
【英國疫情】議員群起反對緊急法續期 推防疫措施恐遇阻
2020/09/30
【英國疫情】議員群起反對緊急法續期 推防疫措施恐遇阻
【新冠疫苗】世界銀行擬撥款936億 助貧國購買疫苗
2020/09/30
【新冠疫苗】世界銀行擬撥款936億 助貧國購買疫苗
【美國疫情】紐約小學復課 強制學校每月隨機檢測
2020/09/30
【美國疫情】紐約小學復課 強制學校每月隨機檢測
【歐洲第二波疫情】法國日增8千確診 政府出錢救餐飲業
2020/09/30
【歐洲第二波疫情】法國日增8千確診 政府出錢救餐飲業
疫情 西班牙 馬德里 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間16:00）

下一篇文章

【歐洲第二波疫情】英國法國西班牙嚴峻 相當於本港日增千宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
【美國大選】CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普
【美國大選】CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普
【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法
【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法
【美國大選】首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾
【美國大選】首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾
【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍
【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍
新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間16:00）