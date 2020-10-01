▲ 【歐洲第二波疫情】西班牙馬德里擬半封城 地方政府反對

歐洲疫情反覆，西班牙馬德里大區計劃半封城，但遭地方政府官員反對。衛生大臣伊利亞（Salvador Illa）形容，當地情況複雜，令人憂慮，強調「馬德里的健康，等同西班牙的健康」。馬德里地方政府的高級衛生官員表明拒絕接受封城措施，揚言透過法律途徑阻止。

西班牙新增逾1.1萬宗新冠肺炎確診，超過4成來自馬德里。伊利亞公布新的半封城措施，料未來數日實施。當局會限制居民流動，酒吧及食肆營業時間亦受限，活動和聚會的人數上限是6人。

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實施新措施的範圍包括馬德里市區和周邊其他9個市鎮，每個市鎮最少有10萬人居住，加上馬德里的300萬人，料有390萬人受影響。

馬德里地方衞生部門官員批評中央政府倉卒行事，新措施無法擊退病毒；做法沒有法律依據，干涉馬德里地方政府的事務。他又形容當地疫情穩定，反斥以首相桑切斯為首的左翼政府散播恐慌。

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責任編輯：鄧燕君