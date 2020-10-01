【中秋佳節】今晚天氣賞到月嗎？幾點月圓？天文台預報下周轉涼

今日是舊曆8月15日中秋節正日，昨天傍晚出現黑雨，今晚究竟有沒有機會賞到月呢？根據香港天文台預測，今晚大致多雲及有幾陣微雨，而今晚月出時間是傍晚6點08分，到半夜12點12分月光就會升到上中天，但要看滿月則要待至周五清晨5點05分。明晚追月，部份時間有陽光，周末天氣大致天睛。

此外，下周天氣會轉涼。受一股達強風程度的偏東氣流，會在明日繼續影響廣東沿岸。隨著高空反氣旋增強。預料一道冷鋒會在下周初抵達華南，受其相關的東北季候風影響，下週初至中期該區天氣稍涼，風勢較大。怕涼的就要帶定件薄外套。

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責任編輯：鄭靜珊