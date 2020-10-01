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【美國大選 】十萬郵寄選票有誤 選民表示失信心

環球政經 13:22 2020/10/01

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美國競選委員會密謀緊鼓，為十一月舉行的總統大選作準備。有紐約市選民日前收到郵遞選票，唯個人資料有誤，表示大大打擊對郵寄投票的信心。

【總統辯論】特朗普首場辯論落下風　拒遣責白人主義惹批評下一頁

美國紐約市選舉部門日前向布魯克林區選民發出郵寄選票。但有選民在社交網站貼文表示，選票上的回郵信封，印上錯誤的名字和地址。另有未曾入伍的選民，被分類為持有「官方缺席者軍人」的選票。

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因事件受影響人數約十萬人，紐約市選舉部門致歉，並將事件歸咎印刷承包商。

紐約市選舉委員會主席瑞安（Michael Ryan）表示，受影響選民將於大選前收到新選票，並承諾布魯克林區沒有選民會被剝奪權利。他指委員會將確保所有收到的選票經妥善處理。選舉事務職員會再聯絡選民，強調建立信任十分重要。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)批評事件不能接受，呼籲選民先檢查回郵信封上資料是正確無誤，才寄出選票。

事件發生後，有選民表示對郵寄投票失去信心，將親自往票站投票。

 

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撰文 : 林展鋒

美國 總統大選 紐約 選舉

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