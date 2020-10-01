【國際局勢】南北韓關係仍冷 南韓總統文在寅將與中、美高層會面

南韓傳媒報導，南韓總統文在寅將可能在十月跟中國及美國外交高層會面，會面可能會討論南北韓緊張局勢，北韓早前射殺一名南韓欲逃往北韓的漁業官員，雖然期後北韓金正恩道歉，但雙方就打撈該名官員屍體再引發爭端，兩國關係依然緊張。

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據報導，有消息指中國外長王毅將計劃今月前往日本東京，回程時將可能途中停南韓首爾跟文在寅會面，繼續探討北韓議題。南韓官方對此消息回應，指王毅回程時到訪首爾是很自然的事。

此外，亦有消息指王毅去南韓亦可能為中國國家主席習近平將到訪南韓做準備，此行因疫情已推延，而南韓積極推動11月或12月的中日韓三方會議舉行。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於10月7至8日到訪南韓，此行他主要出席於東京舉行的「四方安全對話」（QUAD），四方指美國、日本、澳洲及印度。

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責任編輯：鄭靜珊