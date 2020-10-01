  • 28°C
香港時間 : 20201001日 (四) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際局勢】南北韓關係仍冷 南韓總統文在寅將與中、美高層會面

環球政經 14:00 2020/10/01

分享：

南韓傳媒報導，南韓總統文在寅將可能在十月跟中國及美國外交高層會面，會面可能會討論南北韓緊張局勢，北韓早前射殺一名南韓欲逃往北韓的漁業官員，雖然期後北韓金正恩道歉，但雙方就打撈該名官員屍體再引發爭端，兩國關係依然緊張。

【國際局勢】王毅：中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰　「中國從來無意挑戰或取代美國」【下一頁

【國際局勢】軍人開十槍射殺投北者 金正恩向南韓道歉【下一頁

據報導，有消息指中國外長王毅將計劃今月前往日本東京，回程時將可能途中停南韓首爾跟文在寅會面，繼續探討北韓議題。南韓官方對此消息回應，指王毅回程時到訪首爾是很自然的事。

此外，亦有消息指王毅去南韓亦可能為中國國家主席習近平將到訪南韓做準備，此行因疫情已推延，而南韓積極推動11月或12月的中日韓三方會議舉行。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於10月7至8日到訪南韓，此行他主要出席於東京舉行的「四方安全對話」（QUAD），四方指美國、日本、澳洲及印度。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【中秋佳節】今晚天氣賞到月嗎？幾點月圓？天文台預報

下一篇文章

【美國大選 】十萬郵寄選票有誤 選民表示失信心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
新冠肺炎致閉園　迪士尼宣布裁2.8萬名員工
新冠肺炎致閉園　迪士尼宣布裁2.8萬名員工
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【地產人地產事@iM網欄】全是騙局！　踢爆教人投資買樓課程
【地產人地產事@iM網欄】全是騙局！　踢爆教人投資買樓課程