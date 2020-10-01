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【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結

環球政治 12:36 2020/10/01

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【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結

現時未有潛在的新冠肺炎疫苗完成整個試驗，但俄羅斯已率先註冊國產疫苗，引起安全憂慮。 英國國防參謀長卡特（Nick Carter）警告，俄羅斯試圖透過播散疫苗的虛假訊息，破壞各國的穩定。他又指，中國和俄羅斯積極發起「政治戰爭」，「旨於破壞整個西方的凝聚力」。

中國和俄羅斯未有回應指控。

英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗【下一頁】

俄羅斯衛生部：已開始生產新冠疫苗【下一頁】

卡特在智庫中發表演說時表示，西方的「專制競爭對手（意指中俄）操縱訊息環境」，利用疫情謀取政治利益，例如「親俄疫苗政治」（pro-Russian vaccine politics）。

卡特補充，中俄在社交媒體中的反疫苗群組散播假消息。他舉例指，在烏克蘭東部的親俄城市盧甘斯克（Luhansk），一個網站在7月時發布了一篇虛假新聞稿，錯誤地聲稱美國招募了烏克蘭志願人士，進行疫苗試驗，過程中有些人死亡，假訊息迅速廣傳。

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）早前被指偽造疫苗數據，目前正安排4萬名志願者接受大規模臨床試驗。第二款新冠疫苗「EpiVacCorona」料在10月獲批，再展開第三期的大型臨床試驗。

俄羅斯被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑【下一頁】

俄羅斯第2款疫苗料10月中獲批 再做第3期試驗【下一頁】

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」早前被指偽造疫苗數據，目前正安排4萬名志願者接受大規模臨床試驗。

責任編輯：鄧燕君

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