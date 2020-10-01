【人人戴口罩】港鐵設廠生產自家口罩 印吉祥物「鐵仔」 月產30萬個

近日港鐵 （00066） 位於大嶼山小濠灣車廠的首條口罩生產綫已正式投產，該生產線由理大研發的納米纖維技術物料製成，已獲實驗室認識，屬防護級別屬ASTM 標準的第二級別。口罩上會有地鐵吉祥物「鐵仔」及配上「Keep HK Moving」語句。

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該生產線初期每月生產量可超過30萬個，其生產線今年7月通過國際標準化組織ISO 14644-1 第八級別的無塵室認證，潔淨程度達國際標準。第二條生產線於今年底投產，到時港鐵會有穩定口罩供應，減少向外採購。港鐵自家生產口罩主要供應給員工。

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責任編輯：鄭靜珊