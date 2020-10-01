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【美國大選】辯論委員會擬改規則 主持必要時可熄Mic

環球政治 11:43 2020/10/01

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【美國大選】辯論委員會擬改規則 主持必要時可熄Mic

美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的首場總統辯論結束。辯論被指美國史上最差的辯論，過程一片混亂。主辦辯論的委員會考慮修改辯論規則，容許主持人必要時關掉候選人的麥克風（Mic）。

特朗普73度插話 辯論遭嘲「淪打斷對話大賽」【下一頁】

特朗普拜登辯論不斷插話 CBS：7成人感煩厭【下一頁】

主辦單位總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）發表聲明表示，剛完結的辯論明確表明，應在未來的辯論場中採取新措施，確保討論秩序，並將在短期內公布具體措施的詳情。

委員會又肯定主持、霍士新聞名主播華萊士（Chris Wallace）的專業表現，認為他已試圖確保維持辯論場上的秩序。惟特朗普感到不滿，稱應尋找新的辯論主持人。

謠傳拜登辯論戴耳機作弊 耳機陰謀論20年前就有【下一頁】

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，委員會考慮的新規則包括，為主持人配備Mic的開關，如果候選人無視辯論規則、不斷插話，主持人必要時可以關掉候選人的Mic。

首場辯論的疊聲情況嚴重，尤其特朗普有多達73次打斷拜登說話。前白宮通訊總監斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）與拜登都形容，今次辯論令國家丟臉。

踏入10月，會有3場辯論，包括下周三（7日）的副總統辯論；兩名候選人會在10月15日和10月22日再進行辯論。

CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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