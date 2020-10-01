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系統故障未解決 日股今天全日停巿

股樓投資 11:53 2020/10/01

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東京證券交易所因系統故障，今天（1日）將全日停巿。這是日本股巿十年來首次因系統故障停巿。東京證券交易所於今早9點開巿後不久，發通知指系統問題，無法交易，隨後表示，全天停止交易。連帶名古屋、福岡和札幌證券交易所也停巿，大阪交易所的期貨交易未受影響。

【上篇】學懂接受失敗  不跟大巿「鬥氣」 股民應有10種投資態度【下一頁

【下篇】學懂接受失敗  不跟大巿「鬥氣」 股民應有10種投資態度【下一頁

巿場本來預計美國總統大選首輪辯論後，日股有望上升。該系統於2010年開始使用，並於去年11月進行升級。是次停巿是自2005年11月由於系統錯誤以來首次停巿。10月1日中國、香港、韓國及台灣股巿因假期休息，日本是亞洲少數幾個今天有開巿的國家之一。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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