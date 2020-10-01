【疫苗競賽】新冠疫苗中國貨貴過外國貨？中國外交部這樣回應

全球多間藥廠正進行新冠肺炎疫苗賽，加快研發希望「飲頭啖湯」推出巿場。現時多隻疫苗研發已進入第三測試階段，並且有了初步「價單」。近日有傳媒做了比較多間藥廠的新疫苗的預計售價，發現中國的新疫苗高於美國生產的。

中國國企國藥集團（1099)研發的新冠疫苗要打兩劑，預計今年12月可推出巿場，早前透露預計兩劑賣1000元人民幣（約1140港元），但就沒有說明是批發還是零售價。

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英國牛津大學及AstraZeneca合作研發的新冠疫苗，預計會以每劑約4美元（約30港元）出售給政府。但此項目不以賺錢為目的，屬非牟利研發項目，受英美政府支持。而負責生產的印席廠商則表示，此疫苗若印度出售，預期每劑賣13美元（約101港元）。有份參與項目的美國公司Johnson & Johnson則會根據跟美國政府的協議，以每劑10美元（約78港元）賣1億劑給美國政府。

美國藥廠輝預計以每劑20美元（約155港元）。另一間Moderna則預計會以每劑32美元（約248港元）及37美元（約287港元）出售，廠方解釋售價較高是因為產量較少。

有傳媒於周三（30日）的外交部例行記者會上問及中國新冠疫苗價格高於外國，發言人回應指中國疫苗定價有很大不確定性，但中國的疫苗會作為全球公共產品，以公平合理價格向全世界提供，並會以捐贈等方式提供給發展中國家。

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責任編輯：鄭靜珊