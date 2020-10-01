【美股收市】經濟數據勝預期 道指升329點  納指漲0.7%

美國總統大選首場電視辯論雖然場面混亂，但經濟數據佳，刺激美股3大指數做好，道指中段升幅擴大至超過500點 ; 不過，新紓困方案仍未達成共識，尾段升勢收窄，道指28000關得而復失。

道指收報27781點，升328點或1.2%；標指收報3363點，升27點或0.8%；納指收報11167點，升82點或0.7%。美股延續升勢，刺激港股ADR上漲，騰訊(700)ADR收報524.29元，較港收市升12.79元 ; 阿里巴巴收報284.79元，較港升逾3%。

不過，美股9月計，仍錄得3月以來首個單月跌市，道指累跌2.3%，標指滑落3%，納指挫4.7%。

雖然大選等不明朗因素持續，但昨日公布的經濟數據整體良好，芝加哥採購經理指數(PMI)從8月的51.2，升至9月的62.4，是2018年底以來最高水平，遠勝市場估計的52 ;美國第二季GDP經修訂後收縮31.4%，與一個月前估計的31.7%跌幅相差不大，分析師普遍預期第三季經濟會強勁反彈 ;勞工市場持續改善， 9月「小非農」ADP新增就業職位達74.9萬，同樣好過市場預期的64.9萬。

經濟復甦受惠股紛紛走強，波音升1%；美國運通升2.5%，摩根士丹利和高盛都反彈逾2%。蘋果和微軟漲約1.5%。

摩根大通同意支付9.2億美元罰款，就操縱貴金屬和美債市場案與監管機構和解，摩通股價漲0.96%。

美國最大晶片生產商美光科技首財季純利雖勝預期，按年增76%，但公司稱已暫停向受到美國制裁的華為供貨，又削減資本開支計劃，拖累股價挫7.4%。

美滙指數靠穩，國際油價受累於歐洲疫情反覆，紐約期油拉鋸，昨低見38.68美元，惟其後轉升，重上40美元水平，收市漲2.4%，報40.22美元；布蘭特期油升1.8%，每桶收報42.3美元。

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責任編輯：柯志宏