【美國大選】美股踏入「驚奇10月」 恐慌指數期貨預示後市劇烈波動

▲ 美股踏入驚奇10月，後市恐更為波動。

美國首輪總統大選辯論結束，股市接下來一段時間料將由選舉行情主導。而傳統上美股10月為股災月，加上今年選情疊加疫情等不明朗因素、大選結果很可能會引發爭議等，均可能令美股在「驚奇十月」出現意想不到的波動。

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）期貨市場數據顯示，10月股市將出現驚人波動。截至昨晚凌晨，VIX指數報25.57，未算太高；不過，10月21日到期的VIX期貨合約目前報29.9，高水4.33點或16.9%。

換言之，市場預期接下來股市波幅會加劇，令VIX大升。

VIX向來是用於判斷大市波幅的準確前瞻指標，該指數反映了期權市場引伸波幅的整體水平。當VIX數值愈高，意味着後市的波幅將愈大。

12月VIX期貨仍高水

值得注意的是，由現活躍的VIX期貨合約當中，暫時最高的是11月18日到期的合約，報32.15點，較現水平高25.7%。由於11月3日為大選日，意味着市場估計即使大選過後，金融市場波幅仍會持續。

VIX期貨市場的表現，正正反映了目前尚未在首場辯論中提及的對華政策，目前市場最大的擔憂，即「大選結果出現爭議」的情境。

受疫情影響，預計今年有超過一半的選民將採取郵寄方式投票。然而，美國郵政署曾警告，由於預期郵寄投票量大增，可能無法在各州的最後期限前準時送達所有選票，不少選票恐會變成廢票。一旦此情況發生，勢將令選舉結果產生巨大爭議。

美國總統特朗普在大選辯論中，依然不肯承諾接受選舉結果。換言之，本屆大選結果出現爭議幾乎是無可避免。

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編輯︰侯景成