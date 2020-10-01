【高銀財困】高銀金融國際中心早前遭債權人放售 高銀最新稱已賣出該物業

▲ 高銀金融近期被傳陷入財困。

最近屢傳財困的高銀金融 （00530） 於業績公告中披露，集團於9月29日與獨立第三方訂立臨時買賣協議，以總代價143億元出售高銀金融國際中心物業。不過，有關物業此前遭債權人委託萊坊代理出售。

高銀表示，有關交易的進一步詳情將於適當時候刊載於公告。

高銀表示，與獨立第三方訂立臨時買賣協議，有條件出售及轉讓成美控股有限公司及Goal Eagle Limited的全部已發行股本及彼等結欠高銀的債項。成美及Goal Eagle共同持有賜譽有限公司100%已發行股本，而賜譽有限公司持有集團的投資物業、位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心。

估計達120億元 此前遭債權人接管放售

據較早前報道，高銀金融債權人打算出售高銀金融國際中心，估計整個項目價值120億元。

萊坊此前曾發新聞稿指獲委託爲獨家代理，稱獲接管人及經理人「保國武和馬肇明先生」委託放售位於九龍灣的高銀金融國際中心全幢，邀請投資者遞交意向書，截標日期為今年11月11日正午12時正 （星期三）。萊坊預計該物業的售價逾120億元，即每平方呎價約1.4萬元。

高銀在另一份公告中表示，公司的股份已於9月29日起短暫停止買賣，並仍將繼續停牌。

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編輯︰侯景成