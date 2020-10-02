【阿里巴巴】馬雲不再擔任阿里巴巴董事　靈魂人物身份不改

▲ 馬雲已不再擔任阿里巴巴董事。

阿里巴巴 （09988） 發布年度股東大會股東大會投票表決結果公告。在最新公告中披露阿里巴巴董事會成員，阿里巴巴創始人、前主席馬雲已不再擔任公司董事，是繼馬雲去年退休後，再從公司管治往後再退一級。

據阿里巴巴網站，馬雲退出阿里巴巴董事會後，仍然是阿里巴巴36名合夥人之一，而且是合夥委員會成員，負責未來新合夥人的提名和評估，決定是否交由合夥人選舉是否接納新成員。該合夥委員會成員尚包括蔡崇信、張勇、彭蕾、井賢棟及王堅。

由於阿里巴巴合夥人才擁有公司的董事會成員提名權，換言之，參與評估新合夥人的馬雲，依然是阿里巴巴靈魂人物之一。

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公告顯示，目前阿里巴巴董事會成員包括張勇、蔡崇信、武衛、J. Michael EVANS、井賢棟及Kabir MISRA；獨立董事董建華、郭德明、楊致遠、E. Börje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。馬雲並有出現在董事會名單中。

馬雲曾去年9月退任阿里巴巴董事局主席一職。他曾表示，將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。

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編輯︰侯景成