  • 27°C
香港時間 : 20201002日 (五) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】馬雲不再擔任阿里巴巴董事　靈魂人物身份不改

即市財經 22:28 2020/10/02

分享：

馬雲已不再擔任阿里巴巴董事。

阿里巴巴 （09988） 發布年度股東大會股東大會投票表決結果公告。在最新公告中披露阿里巴巴董事會成員，阿里巴巴創始人、前主席馬雲已不再擔任公司董事，是繼馬雲去年退休後，再從公司管治往後再退一級。

據阿里巴巴網站，馬雲退出阿里巴巴董事會後，仍然是阿里巴巴36名合夥人之一，而且是合夥委員會成員，負責未來新合夥人的提名和評估，決定是否交由合夥人選舉是否接納新成員。該合夥委員會成員尚包括蔡崇信、張勇、彭蕾、井賢棟及王堅。

由於阿里巴巴合夥人才擁有公司的董事會成員提名權，換言之，參與評估新合夥人的馬雲，依然是阿里巴巴靈魂人物之一。

馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球最難受的20年，詳情可見【下一頁】

公告顯示，目前阿里巴巴董事會成員包括張勇、蔡崇信、武衛、J. Michael EVANS、井賢棟及Kabir MISRA；獨立董事董建華、郭德明、楊致遠、E. Börje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。馬雲並有出現在董事會名單中。

馬雲曾去年9月退任阿里巴巴董事局主席一職。他曾表示，將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。

相關文章︰

【阿里巴巴投資日】張勇講述阿里巴巴11大戰略　2036年服務20億消費者

【阿里巴巴投資日】阿里巴巴拆解最新估值　暗指逾5萬億市值仍被低估？

更多【科網狂潮】文章

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https：//bit.ly/2EuPcIq

編輯︰侯景成

 

香港股票 董建華 張勇 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲

上一篇文章

【恒指黑期】特朗普確診重創美股　恒指黑期意外倒升過百點（不斷更新）

下一篇文章

【他信確診】一日兩政界名人「中招」　泰媒：他信確診並入院、英祿未受感染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】3個月港元定存息最高5.2厘 存8萬元期內賺息1040元
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5.2厘 存8萬元期內賺息1040元
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年
【美股市況】特朗普確診　道指跌幅縮至約250點　 非農數據差過預期 （不斷更新）
【美股市況】特朗普確診　道指跌幅縮至約250點　 非農數據差過預期 （不斷更新）
【恒指黑期】特朗普確診重創美股　恒指黑期意外倒升過百點（不斷更新）
【恒指黑期】特朗普確診重創美股　恒指黑期意外倒升過百點（不斷更新）
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【虛擬銀行】富融銀行啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘
【虛擬銀行】富融銀行啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘