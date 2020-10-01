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【美國經濟】財長姆欽將與民主黨佩洛西會面 紓困法案仍存希望

即市財經 00:05 2020/10/01

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姆欽表示，會努力嘗試達成紓困方案。

美國民主黨提出的2.2萬億美元紓困方案即將於眾議院表決。外電報道，財長姆欽表示，會再次認真嘗試就財政刺激政策達成協議，並將會和民主黨領袖佩洛西展開對話。他表示，希望能夠得出一個妥協方案。

值得注意的是，總統特朗普此前曾表示，他最多願意支持一項1.5萬億美元的財政刺激計劃。姆欽表示無論是否能夠達成協議，經濟都會繼續復甦。

姆欽亦強調，對航空業的更多支持至關重要，因為航空公司面臨著又一波裁員風險。他不認為會有一份單獨的航空援助法案，在與佩洛西後，他將向航空業高層介紹最新情況。

目前民主黨與執政共和黨的談判正處於關鍵階段，一旦兩黨未能達成協議，民主黨將推動在眾議院中表決的2.2萬億美元的法案。而該法案料未能通過由共和黨掌控的參議院，意味着在國會休會前也不能夠推出紓困法案。

8月以來，紓困談判陷入僵局。佩洛西周二（29日）繼續表示她相信能達成協議。她表示：「我們正在談判中，我們有希望達成兩黨協議。」

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編輯︰侯景成

經濟 姆欽 特朗普 佩洛西 民主黨 美國共和黨 美國民主黨

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