【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%

過去數周多個新盤排隊推出，樓市爆發新盤戰，市場氣氛暢旺，二手業主的減價空間明顯收窄，市場上的筍盤已買少見少。以下介紹的元朗新元朗中心3座中層H室，屋苑為元朗區指標屋苑，最吸引之處是屋苑位於元朗港鐵站上蓋，基座設有商場，購物便利。單位間隔為3房，業主叫價由781萬元，實用面積呎價12,222元，較屋苑平約呎價低11%，更較銀行估價平103萬元。

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放盤詳細資料如下：

物業地址： 元朗新元朗中心3座中層H室(物業編號: M300311287) 實用面積： 639平方呎 間隔： 3房 叫價： 781萬元 賣點： 元朗區指標藍籌

輕鐵總站上蓋 連接西鐵站

基座大型商場

單位實用率超過8成

開揚市景 會所設施齊全

較同屋苑呎價低11%

較銀行估價平-103萬

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

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以下為單位相片:

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註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍