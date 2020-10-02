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【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%

股樓投資 07:33 2020/10/02

分享：

過去數周多個新盤排隊推出，樓市爆發新盤戰，市場氣氛暢旺，二手業主的減價空間明顯收窄，市場上的筍盤已買少見少。以下介紹的元朗新元朗中心3座中層H室，屋苑為元朗區指標屋苑，最吸引之處是屋苑位於元朗港鐵站上蓋，基座設有商場，購物便利。單位間隔為3房，業主叫價由781萬元，實用面積呎價12,222元，較屋苑平約呎價低11%，更較銀行估價平103萬元。

【筍盤推介】行3分鐘即到港鐵深水埗站 鄰近購物熱點 2房首期都係40幾萬，了解按【下一頁

放盤詳細資料如下：

物業地址： 元朗新元朗中心3座中層H室(物業編號: M300311287)
實用面積： 639平方呎
間隔： 3房
叫價： 781萬元
賣點：
  • 元朗區指標藍籌
  • 輕鐵總站上蓋 連接西鐵站
  • 基座大型商場
  • 單位實用率超過8成
  • 開揚市景 會所設施齊全
  • 較同屋苑呎價低11%
  • 較銀行估價平-103萬

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/2S1rcQo


以下為單位相片:

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀，了解按【下一頁

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起，了解按【下一頁

 

 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

 

 

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記者：陳詠妍

 

元朗區 新元朗中心 放盤 商場

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