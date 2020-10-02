【樓市見底】疫情見曙光 新盤群湧推出 交銀謝騏聰細數樓市兩個重大關鍵

回望過去9個月，本港經濟大受新冠肺炎疫情打擊，整體經濟狀況持續疲弱，統計處公布，6月至8月經季節性調整的失業率維持6.1%，有近25萬人失業，創近15年來最高。就業不足率則上升至3.8%，屬2003年SARS後高位，其中持有學位者的失業率更升至5.2%。今年首9個月股市大幅波動，恒生指數大幅下挫近17%，惟期內樓市卻堅挺無比，中原城市領先指數（CCL）自年初以來走勢平穩，截至9月30日，CCL報176.74點，較年初時的數字僅微跌0.8%。

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踏入第四季，新一輪新盤大戰一觸即發，市場萬眾期待的矚目新盤、新世界（00017）大圍站上蓋項目柏傲莊也終於取得售樓紙，鐵定於本月中登場，集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛也揚言對該項目非常有信心。

不少人認為疫情放緩，經濟或過最壞時刻，樓價或出現報復式反彈。交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰卻指不宜對樓市走勢太樂觀，他指出，除經濟未恢復外，因移民而沽樓的業主為數不少，來自內地及海外人士的置樂需求未能及時填補，認為今年內樓價仍有3%下調空間；直至疫苗出現、經濟反彈，樓市於明年中才有望見底。他認為未來樓市走勢的最關鍵因素，第一是整體樓市的需求有否出現放緩的情況，未來兩至三個星期的新盤市場會有較明顯的指引。另一個要留意的因素是中美角力，如果令股市出現明顯的波動，會削弱市場對樓市的信心。

展望後市，他也為大家分享入市兩大錦囊，認為用家遇上二手劈價盤可吸納，投資者則宜於樓市成交量明顯反彈才入市。

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記者：陳詠妍