【中環地王】模仿洋紫荊花蕾　恒地美利道重建項目設計圖再曝光（多圖）

恒基地產 （00012） 當年以233億元投得的中環美利道2號的商業地王，該重建項目再釋出最新設計圖。美利道停車場重建項目由已故設計師Zaha Hadid Architects（ZHA）的建築工作室操刀，以洋紫荊準備綻放的花蕾作概念，打造一座多面彎曲玻璃幕牆的35層高辦公大樓。

一覧中環美利道重建商廈概念圖

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恒地於2017年以232.8億元投得中環美利道2號，成為香港賣地史上首幅地價突破200億元的地皮，每呎地價達5萬元。地皮將重建成35層的甲級商廈，料建築成本高達4億美元（約31.2億港元），預計2023年落成。

大樓承襲「曲線女王」Zaha Hadid的風格，採用高強度鋼結構建造，並以雙曲面玻璃作為幕牆，可大範圍地吸納自然光。大樓的主體將高出地面，並連接到高架人行天橋網絡；同時，工作室善用大樓的底層空間，以及玻璃曲面轉折的位置，設計成陽台和空中花園，將綠色元素融入辦工大樓。

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編輯：袁諾曦