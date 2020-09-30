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【5G覆蓋】香港電訊5G網絡 覆蓋6條港鐵綫　伸延至50個港鐵站

股樓投資 22:40 2020/09/30

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香港電訊（06823）宣布，5G網絡覆蓋將於10月中伸延至逾50個港鐵車站，成為首家在主要港鐵綫提供5G無縫覆蓋的流動通訊服務營運商。

5G服務覆蓋包括6條主要港鐵綫，分別為港島綫（中環至太子）、荃灣綫（中環至葵興）、觀塘綫（黃埔至油塘）、將軍澳綫（北角至油塘）、東鐵綫（旺角東至羅湖）及屯馬綫（啟德至大圍）。

香港電訊已在這些港鐵站部署專屬頻譜及設備提供 5G 服務，實現超高速數據傳輸，在提 供最佳 5G 客戶體驗之餘，亦保持 4G 服務水平。

新冠肺炎致閉園　迪士尼宣布裁2.8萬名員工 詳情請按：【見下頁

此外，香港電訊計劃於 2020 年底前逐步伸延其 5G 網絡覆蓋至所有港鐵綫，包括西鐵綫、 東涌綫、機場快綫、南港島綫、迪士尼綫及高鐵。

 

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記者：李兆明

 

 

 

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