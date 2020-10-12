【Good Food,Good Mood@iM網欄】味覺巡迴亞洲之旅 The Chinese Library高CP值晚餐

據非正式統計，旅遊似乎是香港人的頭號嗜好。雖然疫情在香港本地稍為緩和，病菌依然在世界各地肆虐，很多國家的確診數字仍然居高不下，令一眾愛旅行的香港人「想飛也飛不高」，在過去一年只能靠各大酒店所推出的staycation來「頂癮」。位於中環大館的The Chinese Library深明香港人渴望出走卻走不了的苦況，推出一款名為「The Golden Library」的晚市套餐，10道菜每位只賣$588，讓食客以超抵價錢品嘗富亞洲地方色彩的特色中菜，一解港人心中鬱悶。

The Golden Library以香港作為起點，首先奉上兩款港式點心 —「賽螃蟹鱈魚餃」及「叻沙小籠包」；前者真材實料，海鮮份量絕不欺場，後者在傳統小籠包上攪攪新意思，以椰香十足的叻沙湯代替肉汁，別具東南亞風味。

由香港飛往北京，品嚐已預先為客人「包好」的「煙燻京鴨卷」，烤鴨、京蔥、青瓜及甜麵醬的份量恰到好處，也省卻了包配料包到「天一半地一半」的麻煩。

再來是川菜三部曲：炸得金黃酥脆的「魚香脆茄子」視覺上像極了椒鹽豆腐，一吃之下才發覺是茄子，搭配濃味的櫻花蝦及青豆，十分惹味。「青蔥油黑白雞」精選烏雞和三黃雞，肉質嫩滑，以辛香的自家製蔥油及花椒調味，麻而不辣，很開胃。「毛牛肉」靈感源自意大利風乾火腿，但師傅巧妙地以風乾期較短的雲南香格里拉製法製作風乾牛肉，與青瓜絲及自家製辣油拌勻，味帶麻辣但十分溫和，口感清爽。

「豆酥蒸北海道大元貝」帶湖南特色，也是全晚最得我心的菜式之一；炮製元貝的火候剛好，帶子肉厚而嫩滑，略帶酥脆的「豆酥」蒜香十足，連墊底的粉皮也滑不溜口，整道菜配合得天衣無縫。

泡椒是川菜特有的調味品，辣中帶酸；這道「泡椒山珍牛柳」選用安格斯牛肉，肉質柔軟，與山椒、泡椒及菇菌同炒，味道甚佳。

「酸菜星斑片」是自選菜式，可另加$198享用。師傅特意加入魚骨熬製淡雅清甜的高湯，放了老壇酸菜魚後湯底味道更加濃郁，亦貼心地採用少油少辣的配方，迎合健康至上的飲食潮流。

吃到這裡已有九成飽，想不到這道「新加坡辣椒軟殼蟹」的份量會這麼大，湊近點已聞到濃烈的檸檬香味，味道微酸，帶少許辛辣，廚師大概是想借酸辣來一解膩感。

「風沙羊架」份量也不小，把紐西蘭羊架煎香並灑上辣椒粒及肉碎，肉質及味道是對辦的，奈何真的太飽，好不容易才本著不浪費食物的原則吃完一整件。

今晚的「金蒜炒鮮蔬」是椰菜花，看似平平無奇的一道菜也鑊氣十足。「蛋白脆米素菜炒飯」專為要有「飯氣」到肚的食客而設，對我來說真的有點太過豐盛了。最後以「柚子冰粉配朱古力糯米滋」作結，為滂沱大雨的一夜添上一點甜。

▲ 每位只需加$300便可於兩小時內無限添飲香檳

總括而言，坊間不少食肆都趁疫情推出優惠，當中不乏將價就貨、魚目混珠之人，但這個Golden Library晚餐性價比真心高，不但份量足，亦吃得出師傅在構思及製作時的「用心」，是我們在近期眾多「疫情優惠」中最滿意的一個。

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