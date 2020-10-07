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【跟錢家學理財@iM網欄】8間虛擬銀行陸續開業 虛擬銀行知多啲

名人薈萃 12:11 2020/10/07

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本港目前有8間虛擬銀行獲金管局發出銀行牌照，促進普及金融及推動香港金融科技發展和創新。虛擬銀行的服務和保障，和傳統銀行有否分別? 留意以下6個關於虛擬銀行的特點，選擇適合你的銀行服務。

1. 不設實體分行

虛擬銀行是指透過數碼途徑提供銀行服務的銀行，即所有服務都可在網上辦理，不設實體分行，但須在香港設立辦事處作為主要營業地點，以及處理客戶查詢或投訴。

2. 24小時銀行服務

透過虛擬銀行的手機應用程式或網站，客戶可以隨時隨地辦理開戶、存款、貸款及其他銀行業務，省卻親身到銀行分行辦手續的時間。以遙距開戶為例，客戶只需以手機登入虛擬銀行應用程式或網站，掃瞄身份證及自拍個人照片，再填寫個人資料，就可以大致完成開戶手續。

3. 跨平台即時轉帳

存款及提款方面，虛擬銀行連接即時跨平台轉帳系統「轉數快」，客戶可以通過此渠道存入或轉出資金。

4. 受金管局監管

虛擬銀行受到金管局監管，須遵守適用於傳統銀行的同一套審慎監管規定。另外，虛擬銀行必須備有合適的保安及科技管控措施，並須聘用合資格專家作獨立評估，及向金管局提交報告。

5. 無最低戶口結餘要求

按金管局規定，虛擬銀行不得設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費，客戶不論財富多寡都可以開戶。

6. 50存款保障

虛擬銀行和傳統銀行均為「香港存款保障計劃」成員，故市民在虛擬銀行的存款，同樣可獲最高50萬港元存款保障。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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欄名 : 跟錢家學理財

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