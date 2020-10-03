【芳香滿溢@iM網欄】壓力爆煲？ 乳香緩解焦慮 佛手柑轉換心情

韓國人視首爾大學（Seoul National University）、高麗大學（Korea University）和延世大學（Yonsei University）--SKY為三大頂尖大學，韓劇《天空之城》講述雲集韓國上流社會的豪宅區（頂端0.1%上流所居住的城堡）--「天空之城」內，四個家族「望子成龍」的故事，父母費盡心思要將孩子送進名牌大學。「天空之城」女主角的女兒學習上獲獎無數，但卻犠牲了盡情吃喝玩樂的時間，盡全力為升讀首爾大學醫學院而併命，最後女主角因為替女兒找了知名補習老師而後悔不矣。

應屆DSE參加補習班是常態，因為疫情關係，補習社的生意亦備受打擊，今天無論是學生、家長以至補習老師都飽受壓力煎熬，身心俱疲！加上今年「天同化忌」的關係，「自殺率」趨升。最新有日本女星竹內結子傳因產後憂鬱自殺身亡，終年40歲。

學業、財政壓力若得不到釋放，真的會爆煲！「壓力管理」變得相當重要，我們並不是要使壓力消失，而是要轉換思想去控制，從而善用壓力。心理學上，壓力主要分爲：困擾(Distress)，擔憂(Worry)，無力感（Lack of Task Engagement)。面對不同的壓力，需要用正確的方法才能有效舒壓。

首先是困擾，通常出現在一些即時的問題上，或是壞事發生後的反應。比如考試失手、求職面試前等，人們會傷心、緊張、心跳加速。面對困擾時，不妨拿出一瓶羅馬洋甘菊（Roman Chamomile，Anthemis nobilis）精油來吸聞，它是最溫和的鎮靜劑，透過吸嗅羅馬洋甘菊的香氣，可鎮定神經，通過放鬆來減困擾。洋甘菊精油精油含酯類，具有絕佳的放鬆效果，也是天然的情緒調節劑，它有助於改善憂鬱的心情。此外它亦是一種非常溫和的精油，具有「撫慰」及「保護」特質，是幼兒的「芳香守護神」。

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第二是擔憂，這類壓力通常因不確定而起，疫情令不確定性增加不少，嘗試不把注意力集中在將要發生的事情上，放回當下。可藉由天然精油搭配香薰機來擴香，薰香時最好打開窗戶，讓空氣流通。安息香（Benzoin，Styrax benzoin ）精油是幫助紮根，尋回現狀的精油。它的氣味清甜似雲尼拿，有助於安撫神經、緊張與壓力，以及悲傷、寂寞和沮喪的情緒，它可以排除憂慮以及紓解筋疲力竭的身心狀態。

第三是無力感，認為自己做甚麼都徒勞無功。通常由兩種因素引起的：認為事情無法改變；另一個是找不到事情的意義。面對這種令人迷失方向的無力感，我們需要認清做事的真正目標，並尋求突破的方法，如尋找激情。被疲憊與無力感充斥身心的話，是時候以香薰油轉換心情，以快樂、充滿活力的香氣，洗走沉重的氛圍，讓心情憩靜和悅。佛手柑（Bergamot，Citrus aurantium）是一種能夠帶來歡樂與笑容的香氣，很擅長處理把負面情緒掛在嘴邊的狀態，帶來正向陽光的能量，思想轉正面就能解鬱、舒緩壓力，就是這樣的一個温馨提示，讓我們全然活在當下，以平和、陽光的心態面向未來。

此外，乳香（Frankincense，Boswellia carteri）和檀香（ Sandalwood，Santalum album）亦是百搭的精油，能促進腦部健康及細胞增長、也能提升記憶力並有助思考更專注。乳香可以緩解焦慮，消除持續的壓力，提高注意力。聖經記載乳香和黃金價值很高，您可以直接嗅聞乳香精油，或者滴入紙巾放枕頭邊，或使用香薰機擴香。檀香也是絕佳的鎮靜精油，能夠穩定情緒，緩解精神上的壓力，使人安定，就好像大樹一般，具有著引導我們腳踏實地的堅實感。

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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