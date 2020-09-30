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【小米新品】全新3款Mi 10T系列手機　144Hz屏幕刷新率

科技 22:26 2020/09/30

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小米今晚8時於網上舉行發布會，發布10T系列三款智能手機，分別為Mi 10T、Mi 10T Pro及Mi 10T Lite。（網上截圖）

小米在早前的10週年慶典活動已帶來不少驚喜，事隔數周再傳來新消息！小米今（30日）晚8時於網上舉行發布會，發布10T系列三款智能手機，分別為Mi 10T、Mi 10T Pro及Mi 10T Lite。

【摺疊手機】小米新專利曝光　擬明年初推三摺疊手機

螢幕設計上，Mi 10T、10T Pro均採用144Hz屏幕更新率，其AdaptiveSync變速螢幕能自動調整內容幀率，確保流暢體驗和最佳電池使用率；借助動態預測及運動補償（MEMC）技術，讓影片播放更流暢，提升用戶體驗。

Mi 10T Pro

小米10T Pro延續過往超高解像度傳統，支援OIS和8K錄影。Mi 10T Pro和Mi 10T則提供三鏡頭配置，包括1,300萬像素超廣角鏡頭和500萬像素微距鏡頭。建基於小米現有技術，Mi 10T Pro和Mi 10T將設有六種不同的長曝光模式，包括霓虹燈（Neon Trails）、星空（Starry Sky）、星軌（Star Trails），以及穿梭人群（Moving Crowd）等。同時，魔法分身功能可將畫面或人像切割分身，同一張照片中可出現4個相同的人像。

Mi 10T Pro和Mi 10T將設有六種不同的長曝光模式，包括霓虹燈（Neon Trails）、星空（Starry Sky）、星軌（Star Trails），以及穿梭人群（Moving Crowd）等。（網上截圖）

此外，用戶亦可使用定時連拍功能，連續拍攝多張一定時間間隔的連續照片，甚至是將照片轉換為影片。當中的動態攝影軟件功能，可將用戶照片新增不同效果，如移動雲層和煙花等。而10T系列手機亦設有Cyberpunk、Gold vibes和Black ice三種照片濾鏡，用戶可選擇自己喜愛的照片模式。

錄影功能方面，Mi 10T Pro和Mi 10T新增多個拍攝模式，包括魔法分身錄影模式、前後雙景功能以及縮時自拍模式。透過TrueColor技術，螢幕可提供更準確顏色，用戶可按個人習慣選擇不同模式。陽光屏3.0則可自動增強對比度，並在戶外調整動態色彩飽和度；而閱讀模式3.0就可模擬出紙張紋理效果，用戶可自行選擇黑白顯示，在閱讀時保護自己的眼睛。

Mi 10T

Mi 10T Lite

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規格方面，處理器採用使用高通Snapdragon 865。手機支援廣闊的5G頻段，確保在更多地方有更好的網絡兼容。電池容量高達5,000mAh，透過Middle Middle Tab (MMT) 技術，有效延長手機的電池使用時間。而且，Mi 10T Pro和Mi 10T亦有支援33W快速充電功能。

責任編輯：施雯雯

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