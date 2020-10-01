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【iOS 14】iOS 14.2將加入多款新Emoji　新增放大鏡功能

科技 10:00 2020/10/01

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蘋果日前發佈iOS 14.2 Beta測試版本，推出一系列全新Emoji圖示的設計，包括俄羅斯娃娃、珍珠奶茶和忍者等。

蘋果日前發佈iOS 14.2 Beta測試版本，除了被網民發現新iPhone將不再附送EarPods有線耳機外，同時公布一系列全新Emoji圖示的設計，不僅略為更改現有的設計，亦推出一些新款的Emoji，包括俄羅斯娃娃、珍珠奶茶和忍者等。此外，最新14.2版本同時支援放大鏡程式的People Detection功能。

【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字

在iOS 14.2 Beta 2版本中，蘋果新增共117款全新Emoji供用戶選擇，當中包括全新的圖示，例如珍珠奶茶、忍者、心臟及肺部等。這一批新Emoji在去年就列入Unicode聯盟2020年Emoji 13.0版本提案當中。不過，蘋果並沒有納入所有Emoji在同一版本內。而在最新版本的Emoji中，蘋果延續超寫實的設計，像真度極高，極為吸引。

在iOS 14.2 Beta 2版本中，蘋果新增共117款全新Emoji供用戶選擇。

此外，iOS 14.2亦新增放大鏡程式的People Detection功能，利用人工智能感測鏡頭下最接近的人，不論對方是坐著或站立都可以感測得到。在疫情下，此功能更可顯示人與人之間的距離，亦可透過聲音和震動來提示用戶保持社交距離。

【iOS 14】iOS 14 正式登場　升級前留意慣用Apps是否支援

蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出

要開啟放大鏡程式，首先要到「設定＞輔助使用＞放大鏡」頁面，開啟有關功能。

要開啟放大鏡程式，首先要到「設定＞輔助使用＞放大鏡」頁面，開啟有關功能。然後再到程式資料庫搜尋「放大鏡」，即可直接開啟，或將其放在主畫面，方便隨時使用。而要用到People Detection功能，就要先在放大鏡App左下角的設定，將People Detection功能加入在主要或次要控制項目內。

責任編輯：施雯雯

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