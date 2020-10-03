【胡言食語@iM網欄】藝術創意台式火鍋「寬巷子」

在我小時候，火鍋只是冬天時的菜式，但時移世易，現在的火鍋飲食文化，已經是全年四季，都能大受歡迎。而火鍋種類繁多。

香港最流行的港式火鍋，以手切肥牛、新鮮海鮮為主，而四川火鍋，以麻辣的味道，肉類有牛肉、羊肉、豬肉、而毛肚、鵝腸、鴨血等，亦甚受食客所歡迎。

而近年，著名的台式火鍋，進駐香港後，甚受港客所喜愛。

位於尖沙咀海運大廈，台北士林起家的「寬巷子」，從室內裝飾設計、餐具、燈光，都以專業的審美作基礎，而食材更以創新精緻擺盤，令人眼前一亮、驚喜！

因為早在來之前訂了位，餐桌安排在餐館最好的位置，透過落地大玻璃，窗外的維港景色，盡入眼簾。

寬巷子最吸引人地方，是由火鍋湯底開始，已經感受到其細心誠意，鴛鴦湯底，一面是麻辣，另一面是養生高湯，鍋的中間有小圓盆，將麻辣、花椒等秘製配料與湯底分隔開，透過小洞將麻辣味道滲出，但麻辣配料不會粘附在食物上。

玫瑰松板豬，極富藝術創意的食材，將粉紅色的松板豬肉，切成薄片，用人手

砌成漂亮的玫瑰花，真令人不捨得將它放在火鍋上。松板豬肉，肉質嫩滑，味道十分可口。

▲ 玫瑰松板豬

漂亮的 杏香野菊上桌時，初看還以為是什麼花朵，看清楚後，才知是以杏仁片，紫玉米、海苔 等精心配搭。味道感覺不到太好，很視覺上的滿足及其創意，亦是物有所值。

▲ 杏香野菊

寬巷子令人最意想不到是其創意手握壽司，用壽司的外形，以海鮮及牛肉、蝦、韭黃等食材做成，將壽司放入火鍋時，將海鮮及肉類煮熟，食材新鮮，配上清酒，味道很好。

▲ 創意壽司

我們幾人商議後，今次試試新口味，不吃牛肉，改吃金錢𦟌，牛𦟌肉味很濃，口感軟滑。海鮮拼盤，包括海蝦、魚片、鮑魚、聖子等。全是十分新鮮，滋味十足，故此火鍋的靈魂，最重要是湯底及新鮮食材。

▲ 海鮮拼盤

作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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