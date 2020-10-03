  • 27°C
香港時間 : 20201003日 (六) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【胡言食語@iM網欄】藝術創意台式火鍋「寬巷子」

名人薈萃 09:02 2020/10/03

分享：

在我小時候，火鍋只是冬天時的菜式，但時移世易，現在的火鍋飲食文化，已經是全年四季，都能大受歡迎。而火鍋種類繁多。

香港最流行的港式火鍋，以手切肥牛、新鮮海鮮為主，而四川火鍋，以麻辣的味道，肉類有牛肉、羊肉、豬肉、而毛肚、鵝腸、鴨血等，亦甚受食客所歡迎。

而近年，著名的台式火鍋，進駐香港後，甚受港客所喜愛。

位於尖沙咀海運大廈，台北士林起家的「寬巷子」，從室內裝飾設計、餐具、燈光，都以專業的審美作基礎，而食材更以創新精緻擺盤，令人眼前一亮、驚喜！

因為早在來之前訂了位，餐桌安排在餐館最好的位置，透過落地大玻璃，窗外的維港景色，盡入眼簾。

寬巷子最吸引人地方，是由火鍋湯底開始，已經感受到其細心誠意，鴛鴦湯底，一面是麻辣，另一面是養生高湯，鍋的中間有小圓盆，將麻辣、花椒等秘製配料與湯底分隔開，透過小洞將麻辣味道滲出，但麻辣配料不會粘附在食物上。

玫瑰松板豬，極富藝術創意的食材，將粉紅色的松板豬肉，切成薄片，用人手

砌成漂亮的玫瑰花，真令人不捨得將它放在火鍋上。松板豬肉，肉質嫩滑，味道十分可口。

玫瑰松板豬

漂亮的 杏香野菊上桌時，初看還以為是什麼花朵，看清楚後，才知是以杏仁片，紫玉米、海苔 等精心配搭。味道感覺不到太好，很視覺上的滿足及其創意，亦是物有所值。

杏香野菊

寬巷子令人最意想不到是其創意手握壽司，用壽司的外形，以海鮮及牛肉、蝦、韭黃等食材做成，將壽司放入火鍋時，將海鮮及肉類煮熟，食材新鮮，配上清酒，味道很好。

創意壽司

我們幾人商議後，今次試試新口味，不吃牛肉，改吃金錢𦟌，牛𦟌肉味很濃，口感軟滑。海鮮拼盤，包括海蝦、魚片、鮑魚、聖子等。全是十分新鮮，滋味十足，故此火鍋的靈魂，最重要是湯底及新鮮食材。

 

 

 

 

 

 

 

海鮮拼盤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作者_胡言簡介：

土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

 

 

 

 

 

 

 

更多胡言食語@胡言的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

 

 

 

 

 

撰文 : 胡言

欄名 : 胡言食語

最新專欄文章 更多

【胡言食語@iM網欄】飽維港景色 尖沙咀臨海六公館
2020/09/19
【胡言食語@iM網欄】飽維港景色 尖沙咀臨海六公館
【胡言食語@iM網欄】坐擁維港景色 四季酒店龍景軒
2020/09/12
【胡言食語@iM網欄】坐擁維港景色 四季酒店龍景軒
【胡言食語@iM網欄】嘴巴想旅行 日式鐵板燒
2020/09/05
【胡言食語@iM網欄】嘴巴想旅行 日式鐵板燒
【胡言食語@iM網欄】 大隱隱於市，小廚中的大廚
2020/08/29
【胡言食語@iM網欄】 大隱隱於市，小廚中的大廚
【胡言食語@iM網欄】回憶中尋味　壽司芳創意Omakase
2020/08/22
【胡言食語@iM網欄】回憶中尋味　壽司芳創意Omakase

下一篇文章

【美國疫情】自3月份起 近2萬名亞馬遜前線員工確診肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？