【英鎊定期存款】英鎊定存最高息達10厘 脫歐死線臨近鎊滙看漲

▲ 脫歐死線臨近，但專家仍看好長線鎊滙走勢。

正當打工仔喜迎一連4天長假，但專家提醒慎防滙市如過山車，因外電指，英國擬於今天（10月1日）再跟歐盟磋商脫歐談判，力爭於10月中的大限前有初步共識。業界料英鎊兌美元短期內約於1.25到1.3水平上落甚大。但花旗長綫仍對鎊滙看高一綫，預計最快或於6個月後可重上1.33高位；即由現滙約1.28，有近4%的潛在升幅。

英鎊存息方面，港銀不斷狠削英鎊存息，包括招商永隆及中銀香港 （02388） 等；花旗自本周六（10月3日）起，調低一個月短存，由2.8厘降低1.3厘，新息率至1.5厘；而去年此存期仍有7.5厘，累計驟劈6厘。

英鎊高息定存，主要集中於較短存期，詳情可看下圖

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綜觀短中長息，南商7天短存享10厘，問鼎「高息王」；但3個月、半年及一年期，則以上商的特惠息冠絕全城。

恒生 （00011） 首席市場策略員溫灼培指，市傳英歐於本周末前趁歐盟特別峰會期間，再就脫歐開會，望能在死綫前能達成初步協議；但市場暫時打定輸數，恐難於短時間內達成自由貿易協議。若屆時傳來硬脫歐等不利消息，雙方續拒讓步，鎊滙或由現水位約1.28，再反覆下試1.25低位才尋底。相反假如有意想不到的好消息，積弱的英鎊或借勢反撲，可能試衝1.3。

雖然脫歐的大限是今年底，但早前英國首相約翰遜（Boris Johnson）已訂下10月15日為死綫。

花旗估鎊滙 長線升至1.42

然而，大行如花旗暫仍看好英鎊的長遠前景，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧解釋，預期聯儲局於未來數年或維持寛鬆政策，且在經濟和政治前景高度不明朗，利淡美元走勢；再者，在看淡美元走勢的大前提下，其他非美主流貨幣或有一定支持，當中較偏好歐元及英鎊，畢竟歐元繼續受惠歐洲經濟轉好，而英鎊短綫雖受脫歐談判氣氛左右，但仍相信英國與歐盟會最終會達成初步自由貿易協定框架。

黃栢寧對英鎊兌美元的高低位預測，3個月目標價為1.27；未來6至12個月則為1.33；長線更預估1.42。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，若對英鎊有實際需要，可趁亂市下小注低吸，再伺機開立定存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪