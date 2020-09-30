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【財政儲備】陳茂波曾言應審慎理財 本港今個財政年首五月錄赤字2,326億元

環球政經 21:27 2020/09/30

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政府公布，本財政年度首五個月開支3,601億元，收入1,275億元，錄得赤字2,326億元。發言人指，赤字主要原因是薪俸稅、利得稅等主要收入大多在財政年度後期收取，以及就「現金發放計劃」和「防疫抗疫基金」下各項目費用所致。截至8月底，財政儲備為9,277億元。

【財政儲備】料財赤擴至3,000億 陳茂波網誌撰文: 應審慎理財：【下一頁

財政司司長陳茂波早前在網誌撰文指，預料今財政年度(2020-2021年)的綜合赤字，將進一步增至逾3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元，相等約12至13個月政府開支，回到2003年後的水平。

【打工仔心聲】青協調查：43%青年冀彈性上下班　34%盼「壓縮工作周」：【下一頁

他續指，港府有必要透過周期措施支撐經濟，同時面對有限的財政資源，須審慎理財，保留實力，穩定香港金融的發展。

 

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責任編輯：潘曉豐

香港 陳茂波 經濟

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