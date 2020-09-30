台灣六大上市公股銀行 百萬年薪招攬本港專才 

綜合台媒報道﹐台灣六大上市公股金融機構啟動延攬香港人才專案，開出最高千萬新台幣（約268萬港元）、最低250萬新台幣（約67萬港元）年薪，挖角香港金融人才協助公股金融機構重振競爭力，開拓跨國多元業務。

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報道指，6間機構包括兆豐、第一、合庫、華南4家公股金控，以及彰銀、台企銀兩家獨立銀行。其中兆豐和華南銀行表示，若有好的人才，可以給予高於董事長、總經理的千萬新台幣年薪，目前不設特定上限。另外第一銀計劃以最高650萬元新台幣延攬香港人才，合庫則開出最高600萬新台幣（約161萬港元），而台企銀開出最低470萬新台幣（約126萬港元），彰銀則以250萬元至550萬元（約67萬至147萬港元）為限。目前除了彰銀有待下月提請董事會，其餘5家公股機構的董事會均已通過獵才方案。

報道又引述合庫金、銀董事長雷仲達指，「如果這些人才能為銀行賺進2億元，給他600萬元薪資就不會太高」。據報香港人才的薪金和福利會與績效掛勾，上級每年都會檢視績效，若其未達內部期望就不能續約。

至於延攬人才的數目，兆豐招攬的最多，達40至45人，其次為合庫，招聘19至23人，第一銀20人，華南銀16人，彰銀和台企銀都是12人。另外第一金、華南金的非銀行子公司，包括證券、投信、壽險等，也計劃在香港獵才，預計整體六大公股金融機構合共延攬最多約120人。

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