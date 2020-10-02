  • 27°C
香港時間 : 20201002日 (五) 22:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跟奶奶學烹飪@iM網欄】入秋潤肺之選 桔餅龍利葉雪梨湯

名人薈萃 07:02 2020/10/02

分享：

秋天真的來了，天氣漸漸變得乾燥清涼，早晚喉嚨都乾乾的癢癢的，此時節適合飲用調和養潤之湯水、茶飲。

最近朋友教會我「治未病」的重要，桔餅係一種大人小朋友都不會抗拒的化痰止咳甜湯，雖然中國食療大多會列出不同功效，事實上更多的是在未病的時候吃才有用。

桔餅有理氣作用，對氣管敏感、支氣管炎皆有紓緩作用，配合其他功效的材料如雪梨, 海底椰, 一起煲功效更好，可健胃助消化、潤肺和預防哮喘。

桔餅龍利葉雪梨湯

材料:

桔餅 2個

龍利葉 5錢 (乾品)

枇杷葉 5錢 (乾品)

雪梨乾 6片

南北杏 1把

無花果 4粒

果皮 1個

瘦肉 300克

煲法:

1. 瘦肉洗淨汆水

2. 桔餅、雪梨乾、南北杏、無花果洗淨備用，果皮浸軟去囊

3. 龍利葉、枇杷葉乾品沖洗後浸30分鐘左右

4. 8-10碗水煲滾後放入全部材料滾20分鐘，不用開蓋再焗15分鐘即成

龍脷葉和枇杷葉有鮮品和乾品，均具有潤肺止咳、通便的作用，常用於治療肺燥咳嗽、咽痛失音和便秘。

其實龍利葉和枇杷葉可鹹吃亦可甜吃，平常配以蘋果、雪梨、雪耳作甜湯也是滋潤肺燥的良方。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

更多跟奶奶學烹飪@悠媽Joey的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 悠媽Joey

欄名 : 跟奶奶學烹飪

最新專欄文章 更多

【跟奶奶學烹飪@iM網欄】 3種家中常備食材 20分鐘煮出懶人營養湯
2020/09/25
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】 3種家中常備食材 20分鐘煮出懶人營養湯
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】強體魄 豐富骨膠原 輕怡蕃茄牛尾羅宋湯
2020/09/18
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】強體魄 豐富骨膠原 輕怡蕃茄牛尾羅宋湯
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】優雅完成 營養醒胃 蕃茄三文魚頭豆腐湯
2020/09/10
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】優雅完成 營養醒胃 蕃茄三文魚頭豆腐湯
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】蛋白質不只來自蛋和雞 清淡優雅 大蜆勝瓜滾排骨
2020/09/04
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】蛋白質不只來自蛋和雞 清淡優雅 大蜆勝瓜滾排骨
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】姬松茸補身佳品 四菇素湯增強免疫力 防三高（內附食譜）
2020/08/27
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】姬松茸補身佳品 四菇素湯增強免疫力 防三高（內附食譜）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫