【跟奶奶學烹飪@iM網欄】入秋潤肺之選 桔餅龍利葉雪梨湯

秋天真的來了，天氣漸漸變得乾燥清涼，早晚喉嚨都乾乾的癢癢的，此時節適合飲用調和養潤之湯水、茶飲。

最近朋友教會我「治未病」的重要，桔餅係一種大人小朋友都不會抗拒的化痰止咳甜湯，雖然中國食療大多會列出不同功效，事實上更多的是在未病的時候吃才有用。

桔餅有理氣作用，對氣管敏感、支氣管炎皆有紓緩作用，配合其他功效的材料如雪梨, 海底椰, 一起煲功效更好，可健胃助消化、潤肺和預防哮喘。

桔餅龍利葉雪梨湯

材料:

桔餅 2個

龍利葉 5錢 (乾品)

枇杷葉 5錢 (乾品)

雪梨乾 6片

南北杏 1把

無花果 4粒

果皮 1個

瘦肉 300克

煲法:

1. 瘦肉洗淨汆水

2. 桔餅、雪梨乾、南北杏、無花果洗淨備用，果皮浸軟去囊

3. 龍利葉、枇杷葉乾品沖洗後浸30分鐘左右

4. 8-10碗水煲滾後放入全部材料滾20分鐘，不用開蓋再焗15分鐘即成

龍脷葉和枇杷葉有鮮品和乾品，均具有潤肺止咳、通便的作用，常用於治療肺燥咳嗽、咽痛失音和便秘。

其實龍利葉和枇杷葉可鹹吃亦可甜吃，平常配以蘋果、雪梨、雪耳作甜湯也是滋潤肺燥的良方。

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