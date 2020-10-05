【千手公關@iM網欄】轉危為機 宣傳走向人性化

今年，在疫情籠罩下，我們（及很多同行）的公關工作和項目也給打亂了，項目和活動可以延期已算好，因為有不少其實是取消了，明年請早。不過工作還是要繼續的，年初定下的一些工作目標還是要達到的。雖然大家對來年什麼升職加薪已不存厚望，但本着專業的工作態度，我們還是希望在困難的一年做出一點成績，正如我們常說，危機危機，危中有機，要轉危為機才是致勝之道！

印象中，公關的角色及價值是在1997年亞洲金融風暴年代突顯出來的，原因是很多公司遇上當時前所未有的金融危機和動蘯，公司倒閉的倒閉，不倒閉的也要大幅縮減人手丶凍結招聘及減省開支，廣告開支大減⋯然而宣傳仍然要繼續，營業額仍然要「谷」！所以當年筆者任職的公司內不同業務單位紛紛到公關部敲門，希望能透過公關角度及我們與傳媒的關係，在媒體上得到既有公信力而又不花分毫的免費曝光。

到今天，社交媒體百花齊放，遇上疫情再沒有龐大的廣告budget也好，最常見的是不少公司改變宣傳策略和方式，並走向人性化。就如早前疫情嚴重時，不少大公司、品牌也爭相訂購口罩及消毒用品等送給傳媒朋友及客戶，以爭取在受衆心目中的良好印象。現在中秋佳節當前，這兩星期已看到不少朋友收到不同品牌和機構送的月餅或與佳節有關的食品後，在社交媒體打卡，送禮的人有心，收禮的人也開心，正是雙贏。不過看得多了，甚至自己也收到不少佳節心意的時候，也不禁深思，自己是幸運的一群，但這個市道中，仍有很多人為兩餐温飽而奔波、煩惱，我甚至從一些社福機構朋友裏聽過，有一些基層的小朋友是從來沒有吃過月餅！天呀，不是吧？況且我們是在香港這富裕城市啊！對呀，有些事情說出來可能難以置信，可能有人認為是誇張，但我寧可選擇相信，而警愓自己時刻要懷着同理心和感恩的心，希望透過自己公關工作及網絡，能推動及提高大眾對社會責任的認知，讓更多人可以嚐到佳節的味道，與其

一個人收到十盒月餅，倒不如讓四十位有需要的人，每人也可嚐到一件月餅。獨樂樂，不如眾樂樂。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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