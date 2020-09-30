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【中外合資】內地首家外資控股合資理財公司匯華理財在滬開業　先服務中行客戶

即市財經 20:58 2020/09/30

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東方匯理資產管理與中國銀行 （03988） 子公司中銀理財的合資理財公司匯華理財在上海開業，近日獲中銀保監頒發牌照，是內地首家獲許開發、提供財富管理產品的外資控股合資理財公司。匯華理財初期將主要提供財富管理產品，並率先覆蓋中行的客戶，並逐步在中國其他本地銷售渠道及線上銷售平台推出。

匯華理財於2019年12月獲得中銀保監批准籌建，東方匯理資產管理佔股55%，中銀理財佔股45%。

滙豐擬在內地聘請3000名財富管理顧問，詳情可看【下一頁】

匯華理財將向內地投資者提供投資解決方案，將主要從事發行公募理財產品、私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。匯華理財將逐步拓展機構投資者客戶。

匯華理財將推出一系列不同類型和期限的新產品，包括開放式及封閉式理財產品，投資於具有流動性的人民幣資產，並致力打造「固定收益+」及「多元資產」產品，旨在將風險控制在中低水平的同時，為投資者提供有吸引力的回報。

相關文章：雷蛇與富蘭克林鄧普頓展開數碼財富管理合作

相關文章：花旗推「轉數入Citi」　提供一站式數碼化財富管理

 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍

A股 銀行 中國銀行（03988） 中國銀行保險監督管理委員會 外資 中國 上海 財富及資產管理

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