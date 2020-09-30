【中外合資】內地首家外資控股合資理財公司匯華理財在滬開業　先服務中行客戶

東方匯理資產管理與中國銀行 （03988） 子公司中銀理財的合資理財公司匯華理財在上海開業，近日獲中銀保監頒發牌照，是內地首家獲許開發、提供財富管理產品的外資控股合資理財公司。匯華理財初期將主要提供財富管理產品，並率先覆蓋中行的客戶，並逐步在中國其他本地銷售渠道及線上銷售平台推出。

匯華理財於2019年12月獲得中銀保監批准籌建，東方匯理資產管理佔股55%，中銀理財佔股45%。

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匯華理財將向內地投資者提供投資解決方案，將主要從事發行公募理財產品、私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。匯華理財將逐步拓展機構投資者客戶。

匯華理財將推出一系列不同類型和期限的新產品，包括開放式及封閉式理財產品，投資於具有流動性的人民幣資產，並致力打造「固定收益+」及「多元資產」產品，旨在將風險控制在中低水平的同時，為投資者提供有吸引力的回報。

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編輯：陳韻妍