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【綠色金融】地球之友獻計5招　助港追趕國際環保大潮

商業 16:00 2020/10/01

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氣候變化成全球一大議題，也在金融界引起廣泛關注，而綠色金融更成為新興的投資趨勢。本地主要環保團體之一的地球之友，近年亦積極推動綠色金融發展，惟該組織認為，香港在這方面的發展步伐仍然較慢，故建議可於幾個方面著墨，加快追趕國際綠色金融發展大趨勢。

【ESG】企業全盤審視ESG系統管理　助應對疫後形勢

所謂綠色金融，意旨希望金融市場在進行融資活動的同時，也可以改善環境氣候問題；而在綠色金融的框架下，則以綠色債券發展較為成熟。據氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）的預測，今年全球綠色債券發行量更有望可達3500億美元。香港地球之友行政總裁洪藹誠認為，綠色金融在全球已被視為應對氣候變化的工具，很多國家對此意識已增強，尤其中國及印度近年的發展更見積極。隨著綠色債券市場發展潛力龐大，相信未來有更多新興市場加入。

鑒於綠色金融的增長潛力強勁，港府也正為綠色金融的發展建立基礎，如推出綠色債券發行計劃、金管局為銀行制訂綠色評估框架、港交所也提高對上市公司在ESG（環境、社會和企業管治）報告的披露要求。洪認為，香港作為國際金融中心，擁有龐大資金流，在發展綠色金融確具潛力及優勢，惟步伐仍然落後於其他國家。至於實際上要如何追上綠色大潮，除了需提升企業的認知及認受程度外，政府也要做好政策配套，由上而下推動更為湊效，故他建議可以從以下方面入手：1）制定ESG路線圖，協調政策環境；2）向業界提供培訓課程，提升從業員知識及技能；3）建立資訊平台；4）證監會的資產持有人應採用「不遵守就解釋」（compliance or explain）的措施，執行《負責任的擁有權原則》，以確保其投資是負責任；5）香港的大學可效彷外國大學，停止將捐贈基金投資於化石燃料。

ESG披露漸獲企業重視　資料質素待改善

然而，他指現時推行ESG面對不少困難，如在企業角度而言，上市公司對ESG的認識不足，故地球之友除了製定ESG路線圖，向各持份者推廣綠色投資外，亦與歐洲金融分析師聯合會（EFFAS）合作，於港首度推出國際認可的「環境、社會及管制分析師認證計劃」（Certified ESG Analyst Program）。他指，該計劃早已在歐洲、亞洲、美國和拉丁美洲的主要金融市場中推行，由於本港基金經理對ESG的理解仍較為狹窄，故加強此方面的專業發展有迫切需要，尤其是在ESG數據分析和投資能力方面。「市面上已有不少綠色債券項目，但究竟該款債劵是否真的能舒緩氣候變化問題，則需靠基金經理的專業認知作準確評估」。為推動綠色金融發展，地球之友也承諾將部份的公益善款投資在ESG綠色金融，希望其他NGO組織也能效法。

顯然，綠色金融成為推動環境保護的重要一環，惟疫情爆發促成市場有很大轉變。他相信，綠色金融對疫後經濟恢復期扮演關鍵角色，可以引導資金流向真正的綠色產業，如可再生能源及綠色建築，也可推動循環經濟，加快經濟復甦並創造就業機會，同時認為此綠色過渡對往後推廣環保產業甚為重要。而政府則可透過綠色刺激方案，協助應對疫情後經濟衰退，不過他強調，不單是提供短期資金援助，反是要考慮長遠方案，幫企業達至低碳轉型的同時也有經濟增長。

記者：蘇穎琪

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