【藝媽媽日誌@iM網欄】抵玩攻略 600蚊一家三口玩轉大嶼山一日遊

疫情期間既留在家太耐, 也不能外出旅遊，相信大家都悶到發荒, 小藝人向大家推介一個小朋友可放電、媽媽們亦可盡情打卡的活動——360 Fila 戶外運動節！

6大打卡位 大人細路都啱玩

由乘搭BTS纜車開始，青春和運動的氣息瀰漫著整個昂坪市集，一出纜車站更會看到糖果色系運動打卡裝置 ，加上有多個夢幻場景的FILA網球主題打卡館，媽媽們的打卡指數絕對5粒星！

而購買360 FILA Pass的朋友更會獲得2張遊戲卡，玩盡市集裡面3個運動挑戰站，小朋友就玩得投入，嚷著要再玩多次，幸好媽媽們買了Pass，小朋友可以盡情玩多次！挑戰完成獲得金牌後，又可以參與抽獎贏取FILA 禮品，全部人都好開心，滿載而歸！

CP值超高 $348 360 FILA Pass

如果大家都想好似小藝人這樣玩足一日，事前一定要做足功課啊！因為不同的購票方法和配搭會有不同的優惠！如CP值超高的360 FILA Pass要早一日上官網預購，先可以$348 買360 FILA Pass，當中包2套纜車飛，FILA禮品包, $500優惠卷和2張遊戲卡。如果週末一家三口出遊的話，建議媽媽買Pass就可以，小朋友和爸爸以港人專享優惠價8折購纜車票會更划算，除開每人只需$208，就可以搭纜車並擁有一套FILA禮品包和2張遊戲卡，足夠小朋友每個挑戰站玩2次，而餘下一程纜車，媽媽可以用到盡，與閨密乘坐BTS纜車，再到大澳遊打卡逛街亦得！而對於間中會到昂坪郊遊的朋友來說，就買Pass比較抵！因為淨買2套來回纜車8折後也要$376，現時買Pass有齊2套纜車票同禮品包，又可以體驗昂坪市集活力的一面，絕對值回票價！

外出旅遊相信還有一段日子才能恢復，在這個流行staycation的時間，不妨考慮到郊外走走, 深度遊覽一下香港！

▲ BTS主題纜車車廂，大人細路都鍾意!

▲ 抽獎禮物好豐富呀, 小朋友都愛不釋手!

▲ 去到FILA網球主題打卡館，當然要擺好打網球姿勢啦!

▲ 看到夢幻的打卡場景, 小朋友都少女起來!

▲ 小朋友一起挑戰「巨型保齡球」，好治癒!

作者_小藝人簡介： 兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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