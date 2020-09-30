【美國大選】紐約郵寄選票信封印錯 10萬選民受影響

▲ 美國總統大選11月3日舉行，紐約市有郵寄選票信封出現印刷錯誤。

美國總統大選11月3日舉行，由於新冠肺炎疫情持續，不少選民或考慮以郵寄選票方式投票。但紐約市有郵寄選票信封出現印刷錯誤，部分郵寄選票回郵信封上的資料出錯，當局要重寄選票，料影響10萬名選民。

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紐約市選舉局行政總監瑞安（Michael Ryan）周二（29日）承認，該市布魯克林區的選票印刷出錯。他指出有該區選民向選舉局投訴，指收到的選票回郵信封上的資料出錯，如使用該信封將會令選票失效。瑞安指出供應商Phoenix Graphics會重新印製一批選票及信封，重寄給該區受影響選民，而重印及重寄的費用都由供應商承擔。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）的秘書德羅薩（Melissa DeRosa）透露，是次選票信封印刷出錯，約有10萬名布魯克林區選民受影響。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於社交媒體Twitter發文，形容事件不可接受。他敦促選民檢查選票回郵信封是否印有正確的名稱和地址，如出現錯誤就不要使用。

美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），周三（30日）出席首場總統辯論，期間也有提到郵寄選票。特朗普多次強調他不相信郵寄選票，拜登則表示特朗普過去數年都用郵寄選票方式投票。

責任編輯：鄭錦玲