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【新股IPO】白雲山擬分拆廣州醫藥在港上市　H股發行規模不多於擴大後股本25%

即市財經 20:39 2020/09/30

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廣州醫藥主要從事醫藥批發和零售業務，具體包括西藥批發；藥品零售；中成藥批發；化學藥製劑等。

白雲山（滬：600332）公布，建議分拆廣州醫藥在本港聯交所上市。廣州醫藥H股的初始發行規模不超過擴大後總股本約25%（超額配售權行使前），並授予全球協調人不超過15%的超額配售權；預期廣州醫藥總發行規模不超過擴大後總股本約27.71%。

白雲山稱，廣州醫藥擬在H股發行前或上市後，將與持有廣州醫藥境內未上市股份的股東協商，擇機向監管機構申請將已發行的全部或部分境內未上市股份，到本港聯交所上市流通。

廣州醫藥主要從事醫藥批發和零售業務，具體包括西藥批發；藥品零售；中成藥批發；化學藥製劑，生物製品（含疫苗）批發；醫療用品及器材零售及醫療器械零售等。

白雲山指，與廣州醫藥在醫藥批發和零售領域存在一定程度的同業競爭情況，公司已就解決該相等行業競爭情況制定了切實可行的重組方案並逐步實施中，業務資源整合完成後，公司與廣州醫藥主營業務不存在實質性的同業。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

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編輯：陳韻妍

香港股票 H股 A股 IPO 白雲山（滬：600332） 分拆

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