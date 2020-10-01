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【零售寒冬】8月零售跌13.1%　跌幅收窄是假象？

商業 13:00 2020/10/01

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謝邱安儀強調，本月跌幅看似大大收窄，實際是去年8月起，零售業銷情受社運影響出現跌幅。

政府統計處今日（30日）公布8月份零售業總銷貨價值，較去年同期下跌13.1%，跌幅較7月份(下跌23.1%)收窄。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，新冠肺炎疫情下，較多市民在家煮飯，加上爆發第三波疫情時濕街市情況較嚴峻，她相信因此帶動超市生意，讓食品、新鮮肉類等升幅最大。

去年8月跌幅已嚴峻　零售業自救「印花計劃」引更多品牌加入
不過，謝邱安儀強調，本月跌幅看似大大收窄，實際是去年8月起，零售業銷情受社運影響出現跌幅。當時雖不至於零遊客，但仍有影響。不過，她對於下月的零售表現較悲觀，預料下月跌幅仍維持本月的水平。

【十一市道】4天連假將至　apm冀人流按月增3成

港府推出保就業計劃支援本地各行業，她坦言有幫助，惟預計計劃完結後會現裁員潮。她又指，零售業生意大減，商店結業情況仍持續。她更形容「大家看幾時可以閂門」，皆因零售商都在等待租約完結，與業主重新洽談租約，「傾得掂就繼續，傾唔掂得閂門。」

租金是零售商面對最大的挑戰，眼見業主租金減幅放緩，甚或不願再滅租，該協會為自救，已組織跨品牌手機電子印花消費推廣計劃，並於本月8日推出。她稱反應熱烈，未來亦會繼續引進新品牌。

【十一市道】零售商心態兩極　玩具模型店料假期生意升2成

婚禮延期　挫相關金飾珠寶生意
周生生大中華營運總經理劉克斌認為，雖然8月份跌幅似有收窄，但去年受社運影響基數很低，累計後跌幅亦甚嚴峻。他解釋，跌幅大主因為佔整體生意4成的結婚禮物生意，因婚禮延期或從簡而「大打折扣」。他相信只有疫情繼續緩和，新人再舉行婚宴，銷售才有機會好轉。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

記者：馬意文

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