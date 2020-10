【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高

▲ 近日Amazon就有內部文件爆出,自動化倉庫工傷比率,比普通廠房更高。

近年工業流行機械化、自動化廠房及倉庫,除了省卻人手,更稱能減低人力工傷意外,唯近日Amazon就有內部文件爆出,自動化倉庫工傷比率,比普通廠房更高。

根據外媒《The verge》報導,《Reveal from The Center for Investigative Reporting》報告中包含了Amazon內部紀錄,當中就有Amazon倉庫的安全及員工工傷紀錄。當中就反映,Amazon的倉庫員工的工傷比率,在美國全國均有上升趨勢。

雖然Amazon的倉庫有自動化機械人,可以提升訂單的處理速度及整體效率,但同時亦令員工需要做更多重複的動作,工時亦更長。報告中指出,從前Amazon員工每小時只需處理100件貨物,但在自動化倉庫中,每小時便需要處理400件。其次,雖然各種自動化機械目的是降低員工工作環境的危險程度,但自動化倉庫卻與初衷想違背,反而為員工帶來更危險的工作環境

報告提到,Amazon倉庫去年有14000宗工傷事件,平均每100個員工就有7.7個會遇到工傷意外,比起2016年,工傷比率上升了33%,亦比近來的工業標準高出兩倍。報告更指出,Amazon的Prime Day及Cyber Monday的促銷活動日,員工出現工傷的機會率便會上升。

責任編輯:李彥煒