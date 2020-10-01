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【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高

科技 14:00 2020/10/01

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近日Amazon就有內部文件爆出，自動化倉庫工傷比率，比普通廠房更高。

近年工業流行機械化、自動化廠房及倉庫，除了省卻人手，更稱能減低人力工傷意外，唯近日Amazon就有內部文件爆出，自動化倉庫工傷比率，比普通廠房更高。

根據外媒《The verge》報導，《Reveal from The Center for Investigative Reporting》報告中包含了Amazon內部紀錄，當中就有Amazon倉庫的安全及員工工傷紀錄。當中就反映，Amazon的倉庫員工的工傷比率，在美國全國均有上升趨勢。

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雖然Amazon的倉庫有自動化機械人，可以提升訂單的處理速度及整體效率，但同時亦令員工需要做更多重複的動作，工時亦更長。報告中指出，從前Amazon員工每小時只需處理100件貨物，但在自動化倉庫中，每小時便需要處理400件。其次，雖然各種自動化機械目的是降低員工工作環境的危險程度，但自動化倉庫卻與初衷想違背，反而為員工帶來更危險的工作環境

報告提到，Amazon倉庫去年有14000宗工傷事件，平均每100個員工就有7.7個會遇到工傷意外，比起2016年，工傷比率上升了33%，亦比近來的工業標準高出兩倍。報告更指出，Amazon的Prime Day及Cyber Monday的促銷活動日，員工出現工傷的機會率便會上升。

＞＞＞【華府助攻】華為失落寶座 三星再稱霸智能手機市場

責任編輯：李彥煒

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