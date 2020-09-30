【著數優惠】新渡輪添新力軍 兼回贈18%船費予離島航線乘客

新世界第一渡輪服務有限公司周三(30號)宣布，新力軍「新輝拾捌」 將於10月1日正式投入服務，負責中環往返長洲和中環往返梅窩的渡輪航線。而且，同日推出「拾捌啟航」慶祝活動 ，市民只需網上登記，便有機會獲得18%的船費回贈。

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乘客需在明日(1號)內，乘搭新渡輪的中環－長洲航線或中環－梅窩航線的渡輪服務， 並以八達通繳費後， 在指定時間內登入新渡輪網進行登記及回答簡單問題，若成功登記又答對問題的話，首500名乘搭中環往來長洲航線的乘客及首150位乘搭中環往來梅窩航線的乘客，即可享18%船費回贈 。

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但值得留意，登記時限為10月1日凌晨0時30分至2日晚上11時30分。另外，船費回贈會自動存入乘客的八達通內，獲通知的市民需於10月22日開始的3個月內前往任何一個八達通服務站，或以已安裝 「八達通」應用程式的流動裝置拍卡即可獲取回贈。

這款新渡輪最多可載435名乘客，附設兩個輪椅座位，而船上洗手間亦首次設有自動感應水龍頭。另外，船底亦塗上不含對海洋生物有毒性物料的油漆。

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責任編輯：潘曉豐