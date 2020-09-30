【十一市道】西餐廳及火鍋店訂枱跌　港人多詢問外賣不願分枱

▲ 除了中式酒樓生意不似預期，西餐廳及火鍋店的生意亦慘淡。(程志遠攝)

10月1日開始一連4天假期，中秋國慶以往有利餐飲業，但疫情下除了中式酒樓生意不似預期，西餐廳及火鍋店亦看淡生意。

【十一市道】食肆每枱限4人 業界料十一連假生意按年跌35%

【十一市道】零售商心態兩極 玩具模型店料假期生意升2成

火鍋店滾得棧老闆梁志偉透露，傳統節日的客人一般愛6至10人一枱，但受每枱最多4人限制，現時4連假的訂枱甚至比平時周末跌一半，按年亦有少許跌幅。不過，根據以往經驗，屆時或會有3成人即日訂枱，因此現時數字未能完全作準。他又指，今年詢問外賣情況較往年多，「可能因為中秋團圓，不想一家人分2枱，寧願在家做節。」

位於鰂魚涌西餐廳AGE Cuisine Express創辦人陳熹建透露，十一連假只有3成訂枱率，料生意按年跌3成，但預計外賣比去年增。他解釋，雖然不少港人外出用膳，但集中在旺區，而其餐廳位於住宅區，並不能受惠。

至於到會生意，陳坦言，4天的到會訂單按年跌5成，因到會一般為10人以上，但疫情下減少了非家庭聚會，如媽媽會等。他又指，有見不少港人在家煮食，對小家電需求大，今年首次聯乘大型電器供應商，推中秋限定優惠，訂10人到會送氣炸鍋，希望能挽生意。

想緊貼十一市道最新情況？了解請按【下一頁】

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅