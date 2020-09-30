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【十一市道】西餐廳及火鍋店訂枱跌　港人多詢問外賣不願分枱

商業 20:15 2020/09/30

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除了中式酒樓生意不似預期，西餐廳及火鍋店的生意亦慘淡。(程志遠攝)

10月1日開始一連4天假期，中秋國慶以往有利餐飲業，但疫情下除了中式酒樓生意不似預期，西餐廳及火鍋店亦看淡生意。

十一市道】食肆每枱限4人　業界料十一連假生意按年跌35%

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火鍋店滾得棧老闆梁志偉透露，傳統節日的客人一般愛6至10人一枱，但受每枱最多4人限制，現時4連假的訂枱甚至比平時周末跌一半，按年亦有少許跌幅。不過，根據以往經驗，屆時或會有3成人即日訂枱，因此現時數字未能完全作準。他又指，今年詢問外賣情況較往年多，「可能因為中秋團圓，不想一家人分2枱，寧願在家做節。」

位於鰂魚涌西餐廳AGE Cuisine Express創辦人陳熹建透露，十一連假只有3成訂枱率，料生意按年跌3成，但預計外賣比去年增。他解釋，雖然不少港人外出用膳，但集中在旺區，而其餐廳位於住宅區，並不能受惠。

至於到會生意，陳坦言，4天的到會訂單按年跌5成，因到會一般為10人以上，但疫情下減少了非家庭聚會，如媽媽會等。他又指，有見不少港人在家煮食，對小家電需求大，今年首次聯乘大型電器供應商，推中秋限定優惠，訂10人到會送氣炸鍋，希望能挽生意。

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記者：朱悅瀅

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