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馬里蘭州男子無視肺炎辦50人聚會 被判處一年徒刑及5,000美元罰款

環球政經 19:38 2020/09/30

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馬里蘭州的一名42歲男子於當地違反新冠肺炎相關限制措施，舉行50人聚會，最終被判入獄一年。男子肖恩·馬歇爾·邁爾斯（Shawn Marshall Myers）於3月22日在馬里蘭州休斯維爾的一處房屋舉行聚會，當時美國新冠肺炎疫情嚴峻，傳播力亦驚人。

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檢察官說，警方曾經於邁爾斯同意解散聚會後發出警告，不過邁爾斯卻在3月27日再次舉行另一場聚會，參加者多達50人，當時執法人員告訴邁爾斯解散聚會，但他再次有爭議，稱他和他的客人有權集會。除了有爭議之外，邁爾斯也告訴他的賓客無需理會霍根州長和軍官解散聚會的命令，。

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檢察官辦公室表示：執法員們曾試圖與邁爾斯理論，但他拒絕合作，邁爾斯隨後被捕，最後 邁爾斯後來因兩項未能遵守該州緊急命令的罪名而被定罪。 上週五，正式被判處一年徒刑，同時被判處罰款5,000美元，緩刑三年。 馬里蘭州於3月5日宣布進入緊急狀態，以應對新冠肺炎大流行。 該州首先於3月12日禁止了250人的大型聚會，並於3月19日禁止了10人以上的聚會。

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責任編輯：翁嘉陽

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