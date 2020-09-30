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【美股焦點】市值超小米　貝殼晉身中國互聯網公司Top 10

股樓投資 20:22 2020/09/30

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美股周二（9月29日），貝殼（美：BEKE）收漲近7％再創新高，市值達740億美元，超過小米（01810）、網易（09999），成功擠身中國互聯網公司市值TOP 10位置。

貝殼8月13日登陸美股，發行價20美元，首日收漲漲幅87.2％。9月29日，貝殼收報65.63美元，已較早前發行價上漲228％。

【 小度科技】百度旗下獨角獸「小度科技」 估值200億 或科創板上市  【見下頁

貝殼為內地綫上房地產平台，目前市值最大的內房企為萬科（02202）市值為3572.9億元。換言之，貝殼找房已差不多等於1.5間萬科。

中國互聯網頭10公司，分別為阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、京東（09618）、拼多多（美：PDD）、貝殼、網易（09999）、小米（01810）、好未來（美：TAL）及百度（美：BIDU）。

 

 

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