【十一好去處】奧海城「優質生活展」　運動、戶外用品低至3折

▲ 奧海城由即日起至10月11日，將舉行「優質生活展」，多款精選貨品低至3折發售。

明日便是4天連假，隨著疫情放緩，不少人亦會想外出放鬆一下。奧海城由即日起至10月11日，將舉行「優質生活展」，包括多個潮流運動品牌Nike、adidas等，以及戶外用品品牌blueplace；多款精選貨品低至3折發售。

【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場 假日兩位488元

奧海城優質健康生活展，搜羅逾百款優質生活與運動產品，由服飾、鞋子、露營及戶外用品、家居消毒用品、空氣淨化產品、家居生活用品以及健康小吃。當中包括潮流運動服裝及運動內衣品牌Nike、adidas、Her own words、戶外用品品牌blueplace，另有多個生活用品品牌如AQ Bio、Cosway、i-Sense，及健康小吃品牌綠日堂。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Facebook直播瘋搶＋送5萬元現金券

除了商場內的展銷外，奧海城亦把現場的各種貨品帶到網上世界，在Facebook舉行「賞．健康」直播瘋搶會，S+ REWARDS會員更可以激抵點數及優惠價搶購超筍產品，部份精選貨品更可以零點數底價競投。顧客亦可於Facebook直播期間即時截圖，於現場銷售攤位出示截圖可享購物優惠。

該展亦會於最後3天推出壓軸快閃獎賞，推出近5萬元的現金券。顧客只需留意奧海城2期主題中庭大電視的贏取現金券活動，即有機會獲贈高達50元電子現金券，於場內展銷攤位或奧海城場內指定商戶購物使用。

【十一好去處】荃灣廣場夥LEGO設悟空小俠佈置 5大打卡位4大關卡任影任玩

【十一市道】食肆每枱限4人 業界料十一連假生意按年跌35%

責任編輯：葉泳珊