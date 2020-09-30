  • 26°C
香港時間 : 2020930日 (三) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十一好去處】奧海城「優質生活展」　運動、戶外用品低至3折

商業 19:30 2020/09/30

分享：

奧海城由即日起至10月11日，將舉行「優質生活展」，多款精選貨品低至3折發售。

明日便是4天連假，隨著疫情放緩，不少人亦會想外出放鬆一下。奧海城由即日起至10月11日，將舉行「優質生活展」，包括多個潮流運動品牌Nike、adidas等，以及戶外用品品牌blueplace；多款精選貨品低至3折發售。

【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場　假日兩位488元

奧海城優質健康生活展，搜羅逾百款優質生活與運動產品，由服飾、鞋子、露營及戶外用品、家居消毒用品、空氣淨化產品、家居生活用品以及健康小吃。當中包括潮流運動服裝及運動內衣品牌Nike、adidas、Her own words、戶外用品品牌blueplace，另有多個生活用品品牌如AQ Bio、Cosway、i-Sense，及健康小吃品牌綠日堂。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Facebook直播瘋搶＋送5萬元現金券

除了商場內的展銷外，奧海城亦把現場的各種貨品帶到網上世界，在Facebook舉行「賞．健康」直播瘋搶會，S+ REWARDS會員更可以激抵點數及優惠價搶購超筍產品，部份精選貨品更可以零點數底價競投。顧客亦可於Facebook直播期間即時截圖，於現場銷售攤位出示截圖可享購物優惠。

該展亦會於最後3天推出壓軸快閃獎賞，推出近5萬元的現金券。顧客只需留意奧海城2期主題中庭大電視的贏取現金券活動，即有機會獲贈高達50元電子現金券，於場內展銷攤位或奧海城場內指定商戶購物使用。

【十一好去處】荃灣廣場夥LEGO設悟空小俠佈置　5大打卡位4大關卡任影任玩

【十一市道】食肆每枱限4人　業界料十一連假生意按年跌35%

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【十一好去處】荃灣廣場夥LEGO設悟空小俠佈置　5大打卡位4大關卡任影任玩
今日
【十一好去處】荃灣廣場夥LEGO設悟空小俠佈置　5大打卡位4大關卡任影任玩
【十一市道】零售商心態兩極　玩具模型店料假期生意升2成
今日
【十一市道】零售商心態兩極　玩具模型店料假期生意升2成
【消費優惠】IKEA十月起推連串活動及優惠　慶祝於港開業45年
今日
【消費優惠】IKEA十月起推連串活動及優惠　慶祝於港開業45年
著數優惠 中秋節 商場 疫情 時裝服飾 露營 運動 小吃 銷售 Adidas

上一篇文章

【疫市營商】恆香力谷網店　銷售升幅達10倍

下一篇文章

【十一市道】食肆每枱限4人　業界料十一連假生意按年跌35%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況
【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況
【香港歷史】香港郵政推「維多利亞港」特別郵票　今起可於網上訂購（附購買連結）
【香港歷史】香港郵政推「維多利亞港」特別郵票　今起可於網上訂購（附購買連結）
【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【好想去旅行】觀光航班成疫下大趨勢　 HK Express也效彷日台航空公司
【好想去旅行】觀光航班成疫下大趨勢　 HK Express也效彷日台航空公司
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠
【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠
【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠