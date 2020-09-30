【十一市道】4天連假將至　apm冀人流按月增3成　

隨住疫情緩和，商場人流氣氛漸趨回復，加上適逢十月一4天連假將至，apm期望該檔期間商場人流可按月增３成。為把握中秋消費商機，新地旗下十大商場也同時推出購物網上平台。

【十一市道】食肆每枱限4人 業界料十一連假生意按年跌35%

新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎表示，今年apm中秋推廣費與去年相若，迎合市場變化，今年策略應變將七成資源集中消費優惠及加強租戶聯乘推廣，比例較以往增加五成。隨著政府再度放寬一系列防疫措施，商場人流氣氛漸趨回復，apm將繼續加強推廣，運用科技及網絡平台提供顧客所需，同時配合商場持續防疫衛生措施及設備。她期望一連4天的中秋假期連周末，商場人流可較上月平均升30%或以上。

新地產十大商場 拓購物網上平台

疫情下消費更趨流向線上，商場也要配合大潮流，拓展線上業務。新鴻基地產旗下十大商場，包括apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場、新都廣場、新翠商場、置富南區廣場、利港商場、新鴻基中心商場、海港商場，推出「新地購物一站通」網上平台，有逾100個潮流品牌及特色餐飲以供選購， 顧客只須登入平台，即時透過多個流動支付平台繳費。推廣期內透過網上平台外賣自取消費滿HK$80，即時減HK$20。 而The Point by SHKP會員更可享雙重獎賞，憑即日訂單確認電郵額外送HK$20美食禮券 ，回贈率高達50%。

該平台也設KOL直播室，邀請時尚網紅及資深店長進行網上直播推介心水潮物，同時，在平台上多個國際品牌的潮物以低至$1元發售，更提供精選潮流商戶的7折禮券。

【十一市道】零售商心態兩極 玩具模型店料假期生意升2成

【十一市道】派對場地受4人限制 中秋預訂爆滿生意卻按年跌逾半

責任編輯：蘇穎琪