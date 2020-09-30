【疫市營商】恆香力谷網店　銷售升幅達10倍

▲ 恆香老餅家行政總裁王偉樑（右）指，今年月餅銷情未有受疫情影響，公司未來將積極發展網絡市場，增加銷售機會。

臨近中秋疫情仍反覆，港人只能留港消費，帶動部分本土消費市場。經營百年的老字號恆香老餅家指，今年月餅銷情未有受疫情影響，惟原材料中的蓮子成本略微增加，公司堅持不將額外成本轉嫁予消費者，吸引顧客繼續支持。此外，疫情推進網絡銷售發展，恆香今年將重點宣傳網店，支出較去年大幅增至4成。

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恆香老餅家起源於1920年，除了老婆餅外，更研製出自家白蓮蓉，一直保留本土傳統造餅手藝。品牌至今堅持每日新鮮製作各類中式糕餅，並每日運送至各分店售賣。因應傳統節慶需求，品牌亦有出售蛋卷、酥餅、端午糭等，以保持財政穩定和銷售增長。

▲ 目前，恆香老餅家銷售網絡遍布港澳地區，以及加拿大、澳洲、新加坡等地，現時公司正投資半智能新廠房，預計將於今年12月面世。（陳國峰攝）

成本略增 堅持不轉嫁消費者

恆香老餅家行政總裁王偉樑指，今年月餅銷情優於預期，去年中秋前夕，生意反受颱風影響。他發現，疫情未有影響港人購買月餅的意慾，不過今年月餅的成本略為增加，當中雙黃白蓮蓉月餅的蓮子成本增長5至8%。雖然成本價格向上，但公司未有將額外成本轉嫁給消費者，維持原本售價。

在本港疫情較嚴峻的月份，購買月餅券的客人雖比往年下降約10%；但臨近中秋前的這兩個星期，購買現貨的人流則明顯增多。但企業定單減少，相信與各行業實施在家工作措施有關。

為谷生意，品牌今年特別提早宣傳及接受預訂，亦有增加在巴士、戶外廣告牌和網上廣告開支。王偉樑又指，由於疫情加速網絡銷售發展，品牌今年更重視網購市場發展。於上月份重新設計網站，打入電子商務市場。他深信，網絡銷售是未來零售業的大趨勢，「雖然過往亦有推廣網上銷售服務，惟只有少數客戶關注；與往年相比，今年網上銷售數字的升幅高達10倍之多。」

恆香老餅家日前鬧「雙胞」事件，或會影響其品牌聲譽，不過王強調，自2017年入股恆香後，原本的食譜及生產儀器等仍歸原公司持有，原來員工及3代傳承的師傅亦獲續聘。品牌在保持傳統的同時，亦增添創新元素，如即將推出的奶黃酥，而其原材料又會與不同品牌聯乘合作，增加商品對消費者的吸引力。

▲ 恆香老餅家行政總裁王偉樑指，公司決定與香港貨品編碼協會合作，推出「真的碼」防偽方案。（陳國峰攝）

半智能新廠房 料12月面世

問及有關是次冒牌貨事件發生後的危機處理做法，王建議大眾應光顧信譽良好的門市或快閃店（Pop-up Store）。如不幸購買冒牌商品，應即時向相關部門反映，避免蒙受不必要的損失。為了保障大眾市民權益，品牌將在設計上改進，除增設防偽認證標籤，亦會積極在網站教導市民辨認月餅真偽。

▲ 為了保障大眾市民權益，品牌將在設計上改進，除增設防偽認證標籤，亦會積極在網站教導市民辨認月餅真偽。（受訪者提供圖片）

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目前，恆香老餅家銷售網絡遍布港澳地區，以及加拿大、澳洲、新加坡等地，現時公司正投資半智能新廠房，預計將於今年12月面世。

記者：施雯雯