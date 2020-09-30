【新股IPO】恒大分拆恒大物業已遞交上市申請　擬集資30億美元

中國恒大（03333）稍早前宣布將分拆旗下恒大物業於主板上市，現已遞交上市申請，並由華泰金融、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信證券及海通國際擔任聯席保薦人。此前有報道指，恒大物業計劃集資約30億美元（約234億港元）。

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根據其初步招股文件顯示，恒大物業主要業務包括物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。截至今年6月底止6個月，公司淨利潤為11.47億元人民幣；按物業管理服務收入計，期內有98.8%來自恒大集團，約0.7%來自恒大合營及聯營企業。

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恒大物業擬派息比率率為25%，2019至2020年曾向股東共派息3.66億元。集資所得資金將用作戰略收購及投資、開發增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才及一般營運資金。

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此外，恒大物業於今年8月引入了紅杉資本、中信資本、雲鋒基金、騰訊（00700）、利福（01212）、華置（00127）執行董事陳凱韻、九龍建業（00034）主席柯為湘及鄭家純家族等為上市前投資者，共持已發行股本28.061%。

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記者：張以正