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【十一市道】食肆每枱限4人　業界料十一連假生意按年跌35%

商業 19:12 2020/09/30

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受每枱最多4人、一半入座率的食肆營運限制，不少餐廳均多做1至2輪生意，以次數彌補每輪人數減少的損失。(資料圖片)

10月1日開始一連4天假期，中秋國慶以往有利餐飲業，但疫情下今年生意似乎不理想。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，雖然本周末訂枱情況比上星期踴躍，部分酒樓及西餐廳於中秋當日的預訂已爆滿，但受每枱最多4人、一半入座率的食肆營運限制，預計整體生意按年跌35%。

【十一市道】4人限聚令如何做節？　火鍋店失家庭客僅4成訂座

【十一市道】中秋節食肆生意有望恢復7成？　酒樓：套餐維持2年前價格

他相信，酒樓生意額跌幅比小型食肆大。「酒樓做不到大枱生意，分枱坐又佔用空間。」有見及此，不少餐廳希望多做1至2輪生意，以次數彌補每輪人數減少的損失。他又觀察到，今年預訂盆菜及外賣的情況增多，估計4人限聚下，不少家庭寧願在家慶祝。

蓮香居廣告宣傳部林先生透露，往年中秋節訂枱爆滿，但今年晚市訂座率只有5成，預計生意按年跌一半。酒樓主打大家庭客，「中秋以12人為主，但今年每枱限4人，有顧客預訂8位，需要分2枱坐，消費力大減。」他補充，現時唯有推出4人優惠套餐吸客。

位於土瓜灣的漢寶酒樓的負責人方先生表示，暫時只有數張訂枱，相信因為每枱限4人影響節日氣氛，參考今年母親節每枱限8人，有不少客人即慶到場，希望今年中秋亦有即慶客人。

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記者：朱悅瀅

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