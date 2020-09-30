【十一市道】零售商心態兩極　玩具模型店料假期生意升2成

▲ 主打玩具車模型的「微影」對假期市道樂觀，料生意額可錄1至2成的升幅。（資料圖片）

10月1日開始4連假，長假期會否吸引更多港人出外消費？主打玩具車模型的「微影」對假期市道樂觀，料生意額可錄1至2成的升幅。

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「微影」董事吳凱俊解釋，受節日氣氛影響，加上外出聚會的人流增加，相信可以有助生意提升。特別是荃灣、元朗的分店，假日期間將會更受惠於跨區人流，生意已恢復得七七八八。

他又提到，近期生意已陸續恢復至正常水平7成左右，一方面疫情稍微放緩，另一方面學生復課，學童的人流亦有增加，帶動玩具消費。不過，旺角、尖沙咀等傳統旺區的表現則略遜於民生區。

▲ 「微影」8月底進駐元朗區內商場。（Facebook圖片）

有機食品店：港人欠「行街」意欲

雖然「微影」對假期市道較正面，但有機食品店「綠悠悠有機產品」 董事謝慶立坦言4連假的生意不會特別理想；料與平時相若。他解釋，過往節日期間，客源主要是來港感受節日氣氛的遊客。以現況而言，難感非常樂觀。

謝又指，8、9月份的生意未見好轉，沒有遊客訪港、上班族居家工作，使品牌失去三分之二客源。至於餘下的三分之一，主要是區內居民。即使限聚令由2人放寬至4人，但對零售店的幫助不大。因受疫情影響，人們消費意欲頓減，「失去行街購物的心態」。外出用餐後，消費者亦不會再逗留街上。

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記者：葉泳珊