【宏觀中國】空置率十年新高　北京寫字樓市場兩極化

中國成功控疫，經濟迅速反彈，不過寫字樓市場始終是重災區，一來企業減慢擴充的步伐，二來疫後流行在家工作，也縮減企業對寫字樓的需求。其中，北京的寫字樓市場空置率更升至十年新高。

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高力國際的數據顯示，第三季北京寫字樓市場的空置率為17.5%，按季上升約1%，另戴德梁行的數據則顯示，空置率按季上升0.4%至16.6%。

為了吸引租客，業主選擇提供更長的免租期，取代大幅減租。舉例，以往簽約3年可能有3個月的免租期，而現在可能給予新客戶長達6個月的免租期。

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不過，北京有些區域卻是另一個景象，例如跟互聯網產業相關的區域，上地和中關村的空置率不升反跌，按季減少9.9%。

有分析指，字節跳動、滴滴、好未來、快手等企業都在快速擴張，這些短視頻、綫上教育企業根本沒有受疫情影響，甚至受惠於疫情，催生業務進一步發展。據稱，上地的產業園的交易特別活躍，一個季度可以租出7、8萬平方米面積的單位。

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記者：林衛