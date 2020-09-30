【BNO移民買樓】萊坊：現在是入市英國最好時機　惟良機就快完結

萊坊研究顯示，現在是英國入市最好時機，皆因政府早前推出「期間限定」的印花稅豁免，若購買50萬鎊以下的物業，只有首置客才獲豁免繳交印花稅。此外，由2021年4月開始，英國政府將向海外買家，徵收2%「額外印花稅」。考慮到未來印花稅上調，故現在是入市最好時機。

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萊坊執行董事及國際住宅銷售部主管王美嫺說， 明年4月，英國的「印花稅假期」將結束，而且海外買家需支付2% 「額外印花稅」，因此未來六個月是海外買家購買英國物業的最好時機。

她又說，現時英鎊弱勢，買家變相可享折扣優惠，而與今年一月相比，公司收到的準買家查詢增加三成，相信會有更多買家考慮到分散財富、兒女教育和移民等因素後，會決定購買英國物業。

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值得留意的是，英國智庫經濟及商業研究中心（CEBR）報告指，近期英國樓市交投活躍，皆因政府減免印花稅、以及受惠多種刺激經濟措施，如保就業補貼計劃，而且放寬防疫措施後，壓抑的樓市需求正在釋放。

不過，該機構認為，目前樓市暢旺只是暫時現象，料上述政策效用逐漸減退，而樓價升勢也因此將近結束，估計今年年尾樓價開始回落，直至明年上半年，樓價跌幅達14%。

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