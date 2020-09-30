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【財務自由故事】若生仔錢就不夠用 台男33歲退休做結紥手術

環球政經 19:52 2020/09/30

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「搵食」艱難，很多人因此想早點退休，於是努力鑽研生財之道，希望不再營營役役。記者近日讀到台灣雜誌《天下》及《鏡週刊》先後訪問了一名今年2月正式退休的陳韋廷，他僅33歲。

來自單親家庭的陳韋廷，母親只是個小會計，他自大學哲學系畢業後，因為要還讀書時借下的40萬元(台幣、下同，約10.7萬港元)貸款，一畢業就要還債，他當過便利店店員、做過客服，月薪3萬至5萬元（約8000至1.3萬港元）。

由負債到搵到錢提早退休，他如何達到財務自由？當然是文章的重點，他開始時先要儲錢，並同時自學理財之道，在2016年他開始行動，買入持續10年以上派股息的金融股及ETF，身邊只會留30萬(約8萬港元)傍身，其餘的錢都買股票。兩年後他的身家由100多萬(約(約27萬港元)增至400萬(約107萬港元)，到今年初已達600萬(160萬)，每月可收股息3萬(約8000港元)。他再計計，每月有股息收入3萬元，自己不是「大使」，每月生活2萬元(約5300港元)已夠，剩低的1萬元(約2700港元)元還可再買股票，於是今年2月他決定退休。

【財務自由故事】美國30歲千萬富豪 「嫌貴」從來不飲「星巴克」咖啡【下一頁

【財務自由故事】日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元【下一頁

此外,他早在8年前以低價200萬元(約5.3萬港元)在桃園買入一間屋，付了50萬(約13萬港元)首期，跟銀行借了150萬(約40萬港元)，房子在這8年一直出租，租金剛可用來還每月貸款，至今貸款已還清，退休住到自己的物業。

炒股致富，33歲退休，的確令不少人羡慕。陳韋廷正式退休做的第一件事，是刪走手機上同事及客戶的聯絡，第二件事是待疫情一過,就去醫院做結紥手術。已有女友的他坦言，若有了小朋友，每月3萬元的「收入」就不夠用，要再出來工作，他的退休計劃亦不能再實行下去。

養一個「細路」的成本很高，有人計過香港要起碼400萬港元，台灣方面的說法是由350萬元(約94萬港元)到600萬(約160萬港元)。的確，這筆養育費足以讓一個打工仔提早退休。要當爸就不能提早退休，想提早退休就不能當爸，台男陳韋廷選擇了不生孩子提早退休，但相信很多香港人即使不生孩子也可能難以提早退休，尤其要供樓的。但若果真的有得揀，生仔抑或是提早退休，香港人又會點揀？

 

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撰文：鄭靜珊

 

 

 

 

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