【一家四口 離家出走】馬漪楠：Staycation能挽救旅遊業嗎？

近期各國旅遊達人，旅遊KOL，或者旅遊博主都把「Staycation」掛在口邊，為甚麼？因為航班停頓，各國實施旅遊限制措施，還怎樣出外旅遊呢？所以只好玩Staycation了。Staycation這個字眼，是把「Stay」和「Vacation」結合在一起的新詞。簡單來說，就是放棄舟車勞頓的長途旅行，在自己住的城市裏找個地方營造出度假的氣氛，又或者入住本地的精品度假酒店，享受一個Weekend Getaway。

日泰的Staycation方式

雖然說Staycation是今期流行，但這個概念其實早於2007年已經萌生，當時至2009年間因為金融危機，失業率和油價不斷攀升，令不少人不想花大錢出國，選擇簡簡單單周末或長假期book一間酒店，在裏面度過短假期。這種不必出國，甚至不用離開自己的城市的旅行，大大節約了機票、交通費、景點入場費，購買手信等長途旅行所帶來的一連串帳單，所以在歐美成為迅速走紅的一種度假方式。

自疫情開始，在Instagram上，Staycation迅速成為全球最多人使用的Hashtag之一。何解？因為大家Stay Home太久，開始不耐煩，感到不能再宅在家，但此時此刻又未能去長途旅行，惟有Staycation也「殺住先」。事實上，當我們一家住在泰國，也發現不少中產父母會在小朋友的學校假期，家人生日或者特別節日例如母親節，父親節等渡一個Staycation假期，製造一個周末的Luxury Indulgence，當作慰勞一下自己。

至於日本人，他們亦很流行溫泉假期，在秋涼之際，就會到附近的溫泉酒店，當作是一場簡單但又令人放鬆的家族旅行。連日本政府也為縣內居民支付一半酒店費用，去支持這旅遊業的「內銷」策略。

食和住變得更重要

對於喜歡住酒店的朋友，Staycation簡直是開正他們那一範。認識不少酒店控會特意成為個別連鎖酒店品牌的會員，儲積分，Upgrade房間，感受酒店獨特的建築、待客之道、設計師精心設計的Lounge，Gym和Spa。對他們來說，就算以前，他們外遊時所花在酒店的時間都遠遠多於外出看景點的時間，所以不搭飛機去別國其實對他們影響不大，反正絕大部分時間他們都在酒店中嘆。

很多人會問：「為甚麼有屋企可以返還要去住酒店？」今時今日，旅遊已經不只是去遊歷一個地方那麼簡單，隨着中產的冒升，旅客愈來愈富庶，旅遊裏的「食和住」已經漸漸變得「妹仔大個主人婆」，有沒有到過當地的著名景點反而並不重要，在新的旅遊模式中，能入住舒適豪華新落成的酒店，去特色馳名的米芝蓮餐廳打卡吃大餐，為自己帶來嶄新，與別不同的體驗，已經變成旅遊不可或缺的一部分。